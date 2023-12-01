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«Учителем можно сделать не каждого». Пообщались с белоруской, которая уже 55 лет работает с детьми

01 декабря 2023 17:41
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Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Герой выпуска – почетный гражданин Брестской области Мария Осипова.

«Учителем можно сделать не каждого». Пообщались с белоруской, которая уже 55 лет работает с детьми-1

Мария Осипова, почетный гражданин Брестской области:
Брестский государственный университет, в котором я работаю. В эту дверь я захожу уже 55 лет.

«Учителем можно сделать не каждого». Пообщались с белоруской, которая уже 55 лет работает с детьми-4

Когда я работала в 1-4 классах после вуза, это были такие дети… Я сейчас чувствую тепло их рук. Выхожу я из дома, это же в частной квартире, по всей деревне надо идти. Они все стоят. Уже договорились: одни будут нести мою сумку. А другие, чтобы взять меня за руки. Но рук-то не хватало. Они по двое брали за руку. И вот так ведут меня по деревне в школу. А люди смотрят в окна, как идет эта церемония.

Надо создавать у детей хорошее настроение, и тогда хорошее настроение у тебя самого будет.

Учителя сделать таким, каким требует время, каким мы хотим видеть, можно сделать не каждого. Надо осуществлять тщательный отбор. Обращать внимание не только на то, чтобы они получили хорошую отметку, а какие у них качества.

«Учителем можно сделать не каждого». Пообщались с белоруской, которая уже 55 лет работает с детьми-7

Сегодня не все родители справляются с детками. Они хотят, но просто не знают, как воспитать, перевоспитать. Поэтому учителя должны им помочь. Я создала центр «Школа – семья», руковожу им уже 10 лет, и мы пишем книги для родителей, педагогов. Ежегодно издаем книгу, а то и две.

Очень важно жить в этой жизни и не отставать от нее.

«Учителем можно сделать не каждого». Пообщались с белоруской, которая уже 55 лет работает с детьми-10

Мария Осипова:
Я всю жизнь посвятила детям, наблюдаю за детьми. И для меня очень важно, какое поколение вырастет в будущем. Многие по-разному относятся к этому, но я считаю, что у нас неплохое поколение. За ними будущее, и я в них верю!

Подробности в видеоматериале.

# Год мира и созидания # общество # Мария Осипова # Фотофакт

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