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Минская область лидирует по строительству жилья в Беларуси

30 октября 2025 08:41
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Минская область лидирует по строительству жилья в Беларуси. Только с начала 2025 года в центральном регионе уже введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минская область лидирует по строительству жилья в Беларуси-2

Особое внимание уделяется возведению арендного жилья. Так, в Воложинском районе строят многоэтажку на 60 квартир. Квадраты будут предназначены для военнослужащих. Сейчас специалисты возводят второй этаж здания, монтируют инженерные сети, а еще – благоустраивают прилегающую территорию. Ежедневно на объекте трудятся около 50 строителей. 

Минская область лидирует по строительству жилья в Беларуси-4

Юлия Бернацкая, директор ГП «УКС Воложинского района»:
В данном доме предусмотрены в полном объеме отделочные работы. То есть жилье пригодно сразу для заселения. Также в регионе планируется строительство еще одного жилого дома. Рассчитано на 12 квартир. Запланировано начало строительства на второе полугодие 2026 года. И, соответственно, ввод его в эксплуатацию.

Всего с начала года только в Воложинском районе ввели в эксплуатацию свыше 30,5 тысячи квадратных метров жилья.

# Строительство

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