Студенты Витебского медуниверситета представили уникальную выставку семейных фотографий

Уникальная выставка, объединяющая поколения. Большой семейный альбом представили в фойе главного корпуса Витебского медуниверситета. Там разместили сотни черно-белых и цветных фотографий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальный проект студентов вуза, который победил в республиканском конкурсе «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». Несколько месяцев молодые люди изучали семейные архивы, историю своего рода, традиции, встречались с родственниками. В том числе – с участниками Великой Отечественной войны. Результатом кропотливого труда стала масштабная фотовыставка.

Дмитрий Юревич, студент Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Каждый студент узнает свою историю, он делится своей историей и, по сути, будет примером для остальных студентов показывать, что надо тоже о своей семье что-то знать. И своим детям они потом могут это рассказывать, и внукам, и правнукам. То есть это такая преемственность поколений развивается, и поэтому это важно.

Ксения Карманович, студентка Витебского государственного ордена Дружбы Народов медицинского университета:

Я создала презентацию, где поделилась традициями, а также обычаями моей семьи, и поделилась этим с моими одногруппниками. В ходе нашего общения мы объединились, стали более дружны. В ходе создания данной презентации я нашла некоторые особенности в нашей семье, которые очень заинтересовали меня. Также я выделила для себя момент, что некоторые фотографии, сделанные с промежутком в несколько лет, идентичны между собой, хотя на них совершенно разные люди.

Проект объединил около 400 человек. Каждый из них предоставил свои семейные фото, посвященные 80-летию Победы, старинные снимки XIX-XX веков.

Сергей Назарев, педагог-организатор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Проект направлен на повышение престижа многодетной семьи, формирование духовно-нравственных ценностей студентов, а также выявление лидерских качеств студентов и проявление студенческих инициатив.