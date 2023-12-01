Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком. Какие вопросы волновали белорусов?

Новости Беларуси. Выслушать и помочь. Именно с такой целью в Глубокое сегодня, 1 декабря, приехал председатель Палаты представителей. В здании райисполкома Владимир Андрейченко провел прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спектр вопросов, в которые пришлось вникнуть, разнообразный. Каждое обращение рассматривалось в индивидуальном порядке, с вниманием к деталям.

Это и подключение к сети водоснабжения, и просьба о выделении земельного участка для сельскохозяйственных нужд. А вот житель Глубокого пришел с благодарностью. Ранее мужчина просил оказать содействие в проведении операции по замене коленного сустава. Помощь оказали оперативно.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все вопросы важны. Они заслуживают внимательного отношения, потому что задача власти и населения – сделать все, чтобы жизнь людей белорусской глубинки была и лучше, и комфортнее. Я хочу сказать, что это является таким приоритетом и в работе депутатского корпуса.