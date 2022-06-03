Как пошагово действуют телефонные мошенники и почему потерпевшие пенсионеры испытывают чувство стыда?

Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.

В целом схема понятна: преступники звонят на городской телефон и представляются сыном, внуком, дочкой или мужем. Незнакомый голос объясняют плохой связью либо сразу передают телефонную трубку лжесотрудникам правоохранительных органов. А те заявляют, что ваш близкий стал виновником ДТП. Пока человек испытывает первичный шок, злоумышленники убеждают потерпевших ради спасения их близких отдать всю наличность, что есть в доме.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

После того как граждане соглашались передать денежные средства, им разъяснялось, каким образом это необходимо сделать. В большинстве случаев за деньгами приезжал курьер, которому доверчивые люди передавали озвученную ранее сумму. Порой потерпевшие и сами не могут объяснить, почему поддаются на уговоры незнакомых им людей и с легкостью отдают сбережения, которые копили чуть ли не всю жизнь.

Сергей Новик, заместитель начальника криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Злоумышленники просят, помимо денежных средств, собрать близким родственникам личные вещи: одежду, средства личной гигиены. И уже пострадавшие лица передают с денежными средствами курьеру личные вещи. Курьеры действуют в строгом соответствии с получаемыми инструкциями, то есть избавляются от личных вещей, переданных потерпевшими, а деньги в течение часа-двух либо передают следующим курьерам-посредникам, либо переводят на банковские счета, либо приобретают криптовалюту.

Сергей Новик:

Преступники не зря выбирают эту категорию потерпевших, именно престарелых, пожилых граждан, которые, можно сказать, еще старой закалки, и для них огласка их личной жизни, тем более здесь не совсем радостное событие. Рассказать об этом во всеуслышание для многих является проявлением слабости. Где-то и стыдно им, что поддались на уговоры неизвестных лиц.