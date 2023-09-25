Лукашенко: не дай Бог проводить избирательную кампанию по почте – нас бы с лица земли стёрли

Профессионализм был в числе основных требований к кандидатам на право представлять избирателей в местных советах, парламенте и ВНС, которые озвучил Президент. Глава государства всех назначенцев, в чьих руках власть, ориентирует на ответственный подход к принятию любых решений, а не кивкам наверх.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы мы сейчас, знаете, такими целомудренными и нетронутыми себя представляли, с нас бы просто смеялись. Ни в одном государстве, самом демократичном... Возьмите, нас все время американцы учили. Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания. Упаси нас господь так проводить ее, по почте особенно. И если бы мы так проводили, нас бы – сейчас нет, а раньше – с лица земли стерли.

У нас есть свои задачи, свои цели. Определяете достойных патриотичных людей, профессионалов и поддерживайте их на парламентских выборах и во ВНС. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди. Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости.

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