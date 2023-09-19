Лукашенко: наши старые «друзья» ушли из России и Беларуси и дали нам возможность развиваться

Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ключевой регион России. Потому разбирали сегодня многие перспективные направления. Спойлер: говорили даже о создании ракеты. По итогам 2022-го товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем вырос на 60 %, а это цифра в больше чем полмиллиарда долларов. Стороны намерены ее увеличивать. Помимо встречи на высшем уровне, в программе у гостей посещение машиностроительного предприятия. Особый интерес к сельскохозяйственной технике. Прорабатываются вопросы в области селекции. На встрече затронули и внешнеполитические моменты.