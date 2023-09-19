Лукашенко: наши старые «друзья» ушли из России и Беларуси и дали нам возможность развиваться
Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ключевой регион России. Потому разбирали сегодня многие перспективные направления. Спойлер: говорили даже о создании ракеты. По итогам 2022-го товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем вырос на 60 %, а это цифра в больше чем полмиллиарда долларов. Стороны намерены ее увеличивать. Помимо встречи на высшем уровне, в программе у гостей посещение машиностроительного предприятия. Особый интерес к сельскохозяйственной технике. Прорабатываются вопросы в области селекции. На встрече затронули и внешнеполитические моменты.
Так в чем зерно сотрудничества? Тему продолжит Евгений Пустовой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наконец ты добрался до Минска!
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края:
По приглашению правительства. Думаю, что настойчивость Романа Александровича результативная...
Это зам по сельскому хозяйству, по промышленности, мэр Сочи…
Александр Лукашенко:
Знакомы!
Во Дворце Независимости теплый прием делегации одного из самых теплых регионов России. Сочи – это лобное место интеграционных встреч. Именно о том, какой будет дальнейшая интеграция с регионами России, сегодня Президент озвучил анонс новых подходов.
Александр Лукашенко:
Благодаря уходу из России и Беларуси наших старых «друзей», которые нам «счастье» хотели привезти, технологии и так далее… К счастью, они ушли. И дали нам возможность на собственной базе, которая у нас еще, к счастью, тоже сохранилась, развиваться.
Лукашенко – губернатору Краснодарского края: «Кубань мы рассматриваем как ключевой регион». Подробнее.
Обращение к губернатору Краснодарского края – по умолчанию посылы для всех регионов России. Необходима прочная логистическая схема. Продуктовые точки белорусских колбас в спальниках – не цель. Цель – жирная точка на карте регионального хаба. На Юге это Краснодарский край.
Вениамин Кондратьев:
В 2022 году товарооборот увеличился на 52 % и составил, а точнее превысил 40 миллиардов российских рублей. В этом году он снова растет. И, конечно, нужно расширять это сотрудничество. И не только в рамках промышленной кооперации, что сегодня важно, потому что агропромышленный комплекс края – это высокотехнологичный агропромышленный комплекс. И благодаря партнерству с Минским тракторным заводом, «Гомсельмашем», МАЗом мы уверены, что высокотехнологичный агропромышленный комплекс края останется высокотехнологичным.
Если Кубани что-то нужно – договоримся. В Минске обсудили совместную кооперацию с Краснодарским краем.