Владимир Кухарев проверил новые зоны отдыха в Минске

Новости Беларуси. Поддерживать статус уютного и зеленого города – задача, с которой успешно справляется белорусская столица. Ежегодно в каждом районе обустраивают по две зоны отдыха. Как выглядят новые локации, лично осмотрел мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как правило, работы проводят без привлечения бюджетных средств. Каждую зеленую зону стараются сделать уникальной с помощью необычных скульптур, скамеек и оборудования. С умом используют и природные материалы. Например, озелененную территорию на улице Горецкого во Фрунзенском районе украсили фигуры из деревьев, пострадавших после урагана. Многие места отдыха имеют определенную тематику.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

Бурелом, который произошел, тоже не пропал даром. Мы здесь сделали разного рода фигуры, лежаки, в том числе и сиденья, где можно посидеть. То есть различные архитектурные формы, которые здесь есть, все из естественных материалов, то есть наши деревья и композитные, песок.

Геннадий Люботынский, глава администрации Октябрьского района:

Большую, значимую роль сыграли работники зеленого хозяйства района. В первую очередь, своими идеями, названиями, подходами.

Только за последние три года в Минске обустроили 45 зон отдыха. Значительная часть – это экологические тропы для прогулок на свежем воздухе. Такой зеленый комфорт ценят как жители, так и гости столицы. Ведь при выборе места для создания новых локаций учитывают мнение минчан.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Создание таких мест – это очень значимо для города. И мы акцентируем внимание администрации районов, чтобы где-то не на одной площадке был сделан акцент, а действительно мы делали много мест для отдыха жителей города.