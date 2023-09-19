«Борьба будет нелёгкой». Финал проекта «100 идей для СНГ» состоится в Минске

Новости Беларуси. В Минске презентовали разработки, которые представят на международном молодежном проекте «100 идей для СНГ» от нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финал отобраны 12 разработок. Их авторы – победители конкурса «100 идей для Беларуси». Среди инноваций сенсорная перчатка для оцифровки жестов людей с ограниченными возможностями, 3D-принтер для мясных продуктов, смарт-карта для быстрого обмена информацией, очки для слабовидящих людей. Все разработки направлены на импортозамещение, которое активно поддерживается государством. Многие из продуктов намного эффективнее и дешевле, нежели заграничные аналоги. Так, отечественный активированный уголь поможет при отравлении намного быстрее, а белорусский тетрапак (в отличие от импортного) биоразлагаемый.

Андрей Мамаев, участник международного молодежного проекта «100 идей для СНГ»: Я надеюсь, что наш проект будет внедрен в реальный сектор экономики и будет приносить пользу нашей стране и нашему обществу.

Дамир Улосевич, участник международного молодежного проекта «100 идей для СНГ»: Все проекты, которые представляет Республика Беларусь на международном проекте «100 идей для СНГ», достаточно хорошие. Большое количество проектов, которые отвечают современным требованиям, – это то же самое импортозамещение. Думаю, борьба будет нелегкой на «100 идей для СНГ».

Для юных инноваторов 19 сентября провели обучающий интенсив. Они смогли узнать, как успешно презентовать свой проект и продвигать его в медиапространстве.

Екатерина Лакисова, руководитель республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» – официальный представитель ЦК БРСМ:

Этим обучающим семинаром мы хотим закрепить уже имеющиеся знания и также прокачать их в каких-то своих отраслях.

С инициативой реализации международного проекта «100 идей для СНГ» выступил Белорусский республиканский союз молодежи. Международный финал конкурса пройдет в Минске уже в октябре.