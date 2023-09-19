Если Кубани что-то нужно – договоримся. В Минске обсудили совместную кооперацию с Краснодарским краем

Новости Беларуси. По итогам 2022 года товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем вырос на 60 % и составил свыше полумиллиарда долларов. 19 сентября Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона Вениамином Кондратьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил белорусский лидер, сегодня мы не просто поставляем и покупаем продукцию, но продолжаем наращивать производственную кооперацию. Речь о совместных производствах по сборке в Краснодарском крае лифтов, комбайнов, а также спецтехники. Важно, что проекты, которые реализуются на данный момент, станут отправной точкой для других, еще более масштабных инициатив.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы рассматриваем Кубань на юге как один из ключевых развитых регионов, откуда мы с вами можем работать. Это не просто привезли технику и продали, к примеру. Мы хотим с вами там создавать определенный хаб. Как мы в Экваториальной Гвинее хотим сделать – нас зовут туда африканцы – и зайти в центр Африки, Зимбабве – на юге. Несколько таких центров по России мы хотим создавать и вместе с вами производить там технику. Если Кубани что-то нужно, и вы увидите здесь – договоримся, обязательно сделаем. Лукашенко – губернатору Краснодарского края: «Кубань мы рассматриваем как ключевой регион».

Александр Лукашенко:

Хочу вас только предупредить, пассажирская техника – вы молодцы, переходите на технику экологическую – мы это все можем сделать. Но просьба одна – чтобы мы обслуживали эту технику, ибо будет как в Ленинграде. Смотрю СМИ: тут что-то загорелось, там. Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание, вы знаете: это надо не только вовремя гайку закрутить – осмотр перед выездом должен быть постоянно. А всего этого не было. Если нет людей, которые надежно могут обслуживать технику, мы это сделаем сами лучше. И притом за меньшие деньги, чем вы бы там организовывали. Но если такие люди есть – пожалуйста. Нет? Хотите – мы их научим.