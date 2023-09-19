Лукашенко – губернатору Краснодарского края: «Кубань мы рассматриваем как ключевой регион»
По итогам 2022 года товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем вырос на 60 % и составил свыше полумиллиарда долларов. 19 сентября Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона Вениамином Кондратьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках визита в Минск запланирована также поездка гостей на предприятия по выпуску техники, необходимой в различных отраслях экономики. Особый интерес к нашим сельскохозяйственным машинам.
Как отметил Александр Лукашенко, в условиях санкций после ухода западных компаний Беларусь оказалась востребована в России как высокотехнологичная страна. И если сначала отдельные лица сомневались в наших компетенциях, сегодня мнения сильно поменялись. Выстроилась очередь из российских регионов, которые хотят развивать сотрудничество. Как отметил глава государства, все это стало возможно благодаря сохранению компетенций в стране еще со времен СССР.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В советские времена (так было построено народное хозяйство) мы были высокотехнологичным регионом. Через нас на Запад двигалась, перерабатывалась вся сырьевая база, и отсюда выходили конкурентоспособные товары. В противном случае Советский Союз бы не продал их там, за пределами страны. Мы это сохранили. Чтобы вы понимали, мы в последнее время слишком много дали обещаний регионам России – это гигантская страна, всем это понятно – и я боюсь, чтобы мы выдержали эти обещания. Это наш принцип: если договорились, надо выполнять. В последнее время мы пришли к тому, что нам надо в России определяться по ключевым регионам, откуда можно работать на соседние регионы. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны «заземлиться».