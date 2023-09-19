Лукашенко – губернатору Краснодарского края: «Кубань мы рассматриваем как ключевой регион»

По итогам 2022 года товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем вырос на 60 % и составил свыше полумиллиарда долларов. 19 сентября Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона Вениамином Кондратьевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках визита в Минск запланирована также поездка гостей на предприятия по выпуску техники, необходимой в различных отраслях экономики. Особый интерес к нашим сельскохозяйственным машинам.

Как отметил Александр Лукашенко, в условиях санкций после ухода западных компаний Беларусь оказалась востребована в России как высокотехнологичная страна. И если сначала отдельные лица сомневались в наших компетенциях, сегодня мнения сильно поменялись. Выстроилась очередь из российских регионов, которые хотят развивать сотрудничество. Как отметил глава государства, все это стало возможно благодаря сохранению компетенций в стране еще со времен СССР.