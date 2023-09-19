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Латвия закрывает один из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – ГПК назвал это решение безосновательным

19 сентября 2023 16:38
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По надуманным причинам. Латвия закрывает один из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь о «Силене» – «Урбаны». Работа погранперехода будет прекращена в 20:00 в одностороннем порядке и на неопределенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК Беларуси такое решение латвийских властей назвал безосновательным. Оно напрямую ведет к неудобствам простых граждан. Пересечение границы с Латвией будет возможным после 20:00 через единственный пункт. С белорусской стороны это «Григоровщина». Главной причиной этому Рига называет миграционный кризис. Латвия якобы фиксирует увеличение числа беженцев. Притом, что все наши западные соседи уже отгородились заборами, но и этого мало.

Латвия закрывает один из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – ГПК назвал это решение безосновательным-1

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что латвийская сторона не предоставила соответствующих доказательств и не пытается разрешить ситуацию дипломатическими методами. Похоже, что заезженную риторику о миграционном давлении с территории Беларуси в очередной раз используют для обострения ситуации. С одной стороны, соседей не выбирают и надо пытаться выстраивать отношения; с другой – очевидно, что сопредельные страны не настроены на диалог. При этом новые ограничения вряд ли помогут разрешить существующие проблемы. Закрытие еще одного пункта прежде всего обернется дополнительными проблемами для перевозчиков.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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