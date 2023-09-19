По надуманным причинам. Латвия закрывает один из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь о «Силене» – «Урбаны». Работа погранперехода будет прекращена в 20:00 в одностороннем порядке и на неопределенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК Беларуси такое решение латвийских властей назвал безосновательным. Оно напрямую ведет к неудобствам простых граждан. Пересечение границы с Латвией будет возможным после 20:00 через единственный пункт. С белорусской стороны это «Григоровщина». Главной причиной этому Рига называет миграционный кризис. Латвия якобы фиксирует увеличение числа беженцев. Притом, что все наши западные соседи уже отгородились заборами, но и этого мало.