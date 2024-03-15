Участвовал в Мелитопольской операции, а после войны восстанавливал Березино. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из них поделился кандидат военных наук Олег Ивчик. Его дед Чуб Владимир Ефимович принимал участие в Мелитопольской наступательной операции в 1943 году.
«Чуб Владимир Ефимович родился 15 января 1922 года в станице Уманская Краснодарского края. Рано познал горесть потери родных, тяжелый крестьянский труд, голод и обездоленность! Их в семье потомственного кубанского казака было трое пацанов. Оставшись без родителей в 1933 году ответственность за братьев взял на себя старший Павел. Спасая младших от голода, по рассказам деда, он привел их в детский дом Крайсобеса г. Ейска. После этого дальнейшая судьба Павла неизвестна. Предположительно умер в фашистском концлагере в 1944 году».
Младший брат Виктор оставался в детском доме и, по всей вероятности, его постигла страшная участь. 214 детей этого детского дома (102 девочки и 112 мальчиков) немецкими солдатами и офицерами были вывезены в машинах...15 апреля 1943 года уже судмедэксперты Ейска в присутствии понятых граждан на месте раскопки могилы-ямы на окраине города производили осмотр трупов бывших маленьких воспитанников Ейского детдома…
«Еще до оккупации фашистскими войсками Ейска дедушка сбежал из детского дома и вернулся в родную станицу, работал в колхозе и был призван на фронт 3 марта 1943 г. Ленинградским РВК г. Краснодара.
Чуб Владимир Ефимович был зачислен пулеметчиком в 232 сп 74 СД и уже в октябре 1943 года принял участие в Мелитопольской наступательной операции. 18 ноября 1943 года в ходе наступления полка под г. Орехово был ранен в ноги. Никогда он не рассказывал про те события, но можно было догадаться, как это было тяжело – у него всегда выступали слезы на глазах только в двух случаях: когда он встречал колонну детишек из какого-либо интерната и когда видел кадры с марширующей пехотой-матушкой с тяжелыми «Максимами» на плечах!
После излечения в эвакогоспитале был направлен в 127 запасный стрелковый полк, а из него был зачислен курсантом в учебно-дорожный полк обучаться на водителя автомобиля. Еще многие тысячи верст пришлось Владимиру Ефимовичу проехать по фронтовым дорогам. Стал шофером, в его руках одинаково послушны и надежны были легендарная труженица войны – «Полуторка» и мощный «Студебеккер». Его заслуги перед Родиной заслуженно были отмечены медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. В будущем, любовь к технике, высочайшую ответственность за порученное дело и казачью гордость дед передал и своим детям.
После Великой Отечественной войны в 1947 году дедушка остался в г. Березино Минской области. Восстанавливал разруху, поднимал город из развалин и пепла, строил дороги и мост через р. Березина. Создал семью, долгие годы трудился шофером. А еще он оставил после себя сына, трех дочерей и добрую-добрую память – до сих пор его добрым словом в ставшем для него таким родным г. Березино вспоминают. Вот только не успел он у себя на родной Кубани побывать и родных своих найти».
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!