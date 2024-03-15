Участвовал в Мелитопольской операции, а после войны восстанавливал Березино. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из них поделился кандидат военных наук Олег Ивчик. Его дед Чуб Владимир Ефимович принимал участие в Мелитопольской наступательной операции в 1943 году.

«Чуб Владимир Ефимович родился 15 января 1922 года в станице Уманская Краснодарского края. Рано познал горесть потери родных, тяжелый крестьянский труд, голод и обездоленность! Их в семье потомственного кубанского казака было трое пацанов. Оставшись без родителей в 1933 году ответственность за братьев взял на себя старший Павел. Спасая младших от голода, по рассказам деда, он привел их в детский дом Крайсобеса г. Ейска. После этого дальнейшая судьба Павла неизвестна. Предположительно умер в фашистском концлагере в 1944 году».

Младший брат Виктор оставался в детском доме и, по всей вероятности, его постигла страшная участь. 214 детей этого детского дома (102 девочки и 112 мальчиков) немецкими солдатами и офицерами были вывезены в машинах...15 апреля 1943 года уже судмедэксперты Ейска в присутствии понятых граждан на месте раскопки могилы-ямы на окраине города производили осмотр трупов бывших маленьких воспитанников Ейского детдома…

«Еще до оккупации фашистскими войсками Ейска дедушка сбежал из детского дома и вернулся в родную станицу, работал в колхозе и был призван на фронт 3 марта 1943 г. Ленинградским РВК г. Краснодара.