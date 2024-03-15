От панно до игрушек и шопперов. Посмотрите, какие изделия создает белоруска в технике пэчворк

Приглашаем в Лоскутный дом Елены Матяш. Трогательный и волшебный. В мире пэчворка мастерица уже больше 20 лет! Сумела превратить хобби в работу мечты. Из кусочков ткани она создает яркие шедевры!

Любовь к шитью привила учительница трудов в школе. А когда ждала первенца, захотелось создать сказку для малыша. Подруга из-за границы показала базу. Тогда не было онлайн-уроков. Все постигала методом проб и ошибок.

Елена Матяш, мастер-дизайнер лоскутного шитья:

Это мое первое одеялко. Я забирала малыша из роддома в нем, сейчас оно мне, конечно, не кажется идеальным, но дорого как память.