В Минске проходит заседание итоговой коллегии Минздрава – какие вопросы на повестке?
В Год качества люди должны почувствовать качество и эффективность медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев перед заседанием итоговой коллегии Министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувший год для белорусской медицины выдался довольно напряженным. Необходимо было выявить и устранить множество недоработок, которые имелись на всех уровнях, чтобы в 2024-м каждое звено системы здравоохранения четко выполняло свои задачи, а граждане получали эффективную медицинскую помощь на высоком уровне.
Уже на сегодня в практической плоскости проделан огромный объем работы, подчеркнул Александр Ходжаев. Преобразование ФАПов, межрайонных центров, изменения в формате оснащения клиник. Остаются на повестке вопросы, связанные с заменой суставов. Задачу разобраться с огромными очередями на операции ставил Александр Лукашенко. В результате вместо 10 тысяч запланированных вмешательств в 2023-м провели более 13 тысяч. А в планах на этот год имплантировать не менее 17,5 тысячи эндопротезов.
Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:
На данный момент в клиниках нашей страны находятся шесть сетов установочного инструментария и порядка 600 комплектов эндопротезов отечественного коленного сустава производства компании «Политехник». Кроме того, в 2023 году в рамках клинических испытаний были имплантированы два новых отечественных тазобедренных сустава производства компании «Политехник» и китайского партнера. Стоит задача по локализации производства данного эндопротеза в нашей стране. В 2024 году планируется поставка в клиники нашей страны 4 000 эндопротезов тазобедренного сустава компании «Политехник» и порядка 2 000 эндопротезов коленного сустава компании «Политехник».
Одна из важнейших задач на 2024-й – подготовка Кодекса о здравоохранении. Как отметил министр, нацеленная на результат, а не бумажная работа должна стать отраслевой доминантой текущего года. В завершении заседания коллегии лучшие представители системы здравоохранения были отмечены почетными грамотами и наградами.