В Минске проходит заседание итоговой коллегии Минздрава – какие вопросы на повестке?

В Год качества люди должны почувствовать качество и эффективность медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев перед заседанием итоговой коллегии Министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувший год для белорусской медицины выдался довольно напряженным. Необходимо было выявить и устранить множество недоработок, которые имелись на всех уровнях, чтобы в 2024-м каждое звено системы здравоохранения четко выполняло свои задачи, а граждане получали эффективную медицинскую помощь на высоком уровне.