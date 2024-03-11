Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме!

В Год качества качество во всем, от благоустройства территории до производства, – общий посыл кадрового дня во Дворце Независимости. Новые имена в руководстве министерств экономики, образования и ЖКХ, местной вертикали власти и на ряде крупных промышленных предприятий страны. От каждого больше ответственности и инициативности, особенно в части благоустройства и наведения порядка. На это обратил внимание Александр Лукашенко, согласовывая назначения в местной вертикали.
Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси.
От новых управленцев ждут ответственности за результаты работы и понимания ситуации. Разговор касался не только отдельного региона, но и всей страны. Особое внимание к наведению порядка на земле, благоустройству, ремонту дорог. «Легко не будет!» – подчеркнул Президент, озвучивая перед новыми управленцами ряд задач.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот вам и Год качества. Человек едет по дороге и видит: яма на яме и не на что посмотреть. Год качества. Поэтому, мужики, очень серьезно возьмитесь за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Не понимает – значит, он не обслуживает участок. Значит, этот участок надо передать кому-то другому. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Земельные, приусадебные и прочие участки не должны пустовать. Там не должно быть бурьяна. Деревня должна быть деревней, даже если там три человека живет. Если это неперспективная так называемая деревня. Все надо привести в порядок, и это задача для председателя райисполкома, и курирует это председатель облисполкома. В противном случае мы ни черта не сделаем за этот год.
Я это специально публично озвучиваю, чтобы вы понимали, что легко не будет. Требования будут только нарастать. Мы расслабились. Поэтому я хочу вас как-то раскрутить, как в народе говорят, и заставить выполнять свои обязанности. Если это район – границы известны, хозяйства и деревни известны, председатели сельских Советов избраны, Советов районных избраны… Вперед к народу. Ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы. Но у вас март-апрель, и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Это и задача правительства. Передайте лично премьер-министру, пусть начинает заниматься вместе с вице-премьером.
Хотя они там латают кое-где эти дороги, но надо и серьезно заниматься. Где-то переложить, где-то срезать поверхность. И обязательно серповидный профиль! Вода не должна стоять на дорогах. Как только вода на дороге – все, эта дорога будет разрушена. Погода у нас такая: ночью подморозило, днем растаяло, начинает крошиться этот асфальт. Все это знают люди, но у нас безответственно к этому относятся. Спроса нет. Поэтому закручивайте гайки. Это ваше дело, но должен быть результат.
Отдельное внимание развитию промышленности. Это драйвер роста нашей экономики. Сегодня сменилось руководство сразу двух крупных предприятий. Глава государства согласовал назначение замминистра промышленности Дмитрия Харитончика на должность генерального директора «Атланта». Новый руководитель завода отметил, что это его осознанный выбор. За плечами почти 12 лет работы на «БелАЗе». Говоря о работе вверенного ему завода, отметил, что было допущено падение объема производства после роста в предыдущих годах.
В то же время сегодня есть понимание, как конкурировать на основном экспортном рынке – в России. Что касается «БелАЗа», на должность генерального директора согласован Сергей Лесин. До этого он занимал должность заместителя на этом же предприятии. В развитии промышленного гиганта делают ставку на импортозамещение и расширение ассортимента. Но за объемами и выпуском новых видов продукции нельзя забывать о качестве. Такое требование озвучил Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы.
Президент согласовал назначения в руководстве министерств экономики, образования и ЖКХ. Также назначен директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.