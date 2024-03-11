Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме!

В Год качества качество во всем, от благоустройства территории до производства, – общий посыл кадрового дня во Дворце Независимости. Новые имена в руководстве министерств экономики, образования и ЖКХ, местной вертикали власти и на ряде крупных промышленных предприятий страны. От каждого больше ответственности и инициативности, особенно в части благоустройства и наведения порядка. На это обратил внимание Александр Лукашенко, согласовывая назначения в местной вертикали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот вам и Год качества. Человек едет по дороге и видит: яма на яме и не на что посмотреть. Год качества. Поэтому, мужики, очень серьезно возьмитесь за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Не понимает – значит, он не обслуживает участок. Значит, этот участок надо передать кому-то другому. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Земельные, приусадебные и прочие участки не должны пустовать. Там не должно быть бурьяна. Деревня должна быть деревней, даже если там три человека живет. Если это неперспективная так называемая деревня. Все надо привести в порядок, и это задача для председателя райисполкома, и курирует это председатель облисполкома. В противном случае мы ни черта не сделаем за этот год.

Я это специально публично озвучиваю, чтобы вы понимали, что легко не будет. Требования будут только нарастать. Мы расслабились. Поэтому я хочу вас как-то раскрутить, как в народе говорят, и заставить выполнять свои обязанности. Если это район – границы известны, хозяйства и деревни известны, председатели сельских Советов избраны, Советов районных избраны… Вперед к народу. Ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы. Но у вас март-апрель, и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Это и задача правительства. Передайте лично премьер-министру, пусть начинает заниматься вместе с вице-премьером.

Хотя они там латают кое-где эти дороги, но надо и серьезно заниматься. Где-то переложить, где-то срезать поверхность. И обязательно серповидный профиль! Вода не должна стоять на дорогах. Как только вода на дороге – все, эта дорога будет разрушена. Погода у нас такая: ночью подморозило, днем растаяло, начинает крошиться этот асфальт. Все это знают люди, но у нас безответственно к этому относятся. Спроса нет. Поэтому закручивайте гайки. Это ваше дело, но должен быть результат.