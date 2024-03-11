В Минске заменят более 1 млн 200 тыс квадратных метров дорожного полотна в 2024-м

В Год качества в столице реализуют ряд инфраструктурных проектов. В планах ремонт мостов, путепроводов, развязок и дорог. Особое внимание их текущему обслуживанию. В 2024 году в городе заменят более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные работы запланированы на внутреннем и внешнем кольце МКАД, а также на улицах Харьковской, Ванеева и Кальварийской. Сейчас дорожники ведут ямочный ремонт. В сутки его выполняют на 25 улицах Минска. С начала года отремонтировано 50 тысяч квадратов. К слову, для перевозки асфальтобетонных смесей дорожным службам города приобретена новая спецтехника, грузоподъемность которой в пять раз выше, чем у старых машин. Пополнение автопарка запланировано также на эту весну.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Работа организована круглосуточно в ежедневном режиме, включая выходные дни. Будет плановая закупка в мае текущего года комбинированных дорожных машин, а также во второй половине 24-го года порядка 92 единиц техники будет закуплено всем подразделениям, входящим в государственное объединение.

Еще одна задача дорожных служб – до 1 июня привести в порядок все площадки временного складирования снега. Отметим, за эту зиму на них было вывезено порядка 460 тысяч кубометров белой массы. Также строятся два новых снегоплавильных пункта. Их введут до конца 2024 года.