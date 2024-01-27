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Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, уничтожение граждан

27 января 2024 17:51
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Президенты Беларуси и России приняли участие в открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Комплекс воздвигли в Ленинградской области к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Сюда белорусский лидер прибыл по приглашению российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, уничтожение граждан-1

Владимир Путин, Президент России:
Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией. Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения.

Лукашенко на открытии мемориала в Ленобласти: каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова

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