Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, уничтожение граждан

Президенты Беларуси и России приняли участие в открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Комплекс воздвигли в Ленинградской области к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Сюда белорусский лидер прибыл по приглашению российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент России:

Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией. Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения.