Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацизма

Президенты Беларуси и России приняли участие в открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Комплекс воздвигли в Ленинградской области к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Сюда белорусский лидер прибыл по приглашению российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понимая важность сохранения памяти о трагических событиях, особенно в нынешнее неспокойное время, Александр Лукашенко, конечно, приехал. Цена Великой Победы – наша общая боль, подчеркнул глава государства. Как и много лет назад, сегодня наши страны плечом к плечу не только на защите общей истории, но и вместе отстаивают свою независимость. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее, заявил Президент Беларуси. И это сигнал для тех, кто не прекращает попытки фальсификации фактов и уничтожения исторической правды. Наша съемочная группа работает в эти дни в Ленобласти. Материал Алены Сыровой.

С 47-метровой высоты спокойно и уверенно на мир взирает женщина. Без дома, без крова, на пронизывающем ветру, оказавшись одна в тяжелом положении, она крепко прижимает своих детей к себе, она готова их защищать до конца. Считываете аллегорию?

Чуть ниже застывшие в бронзе полторы сотни реальных историй людей, которых безжалостным старанием фашистов больше нет в живых: 2-летний малыш, сожженный заживо вместе с матерью и 1 700 мирными жителями на Камышитовом заводе в Белгородской области; учительница, расстрелянная вместе с учениками и персоналом школы в поселке Краснодарского края; подростки, погибшие в концлагерях в Карелии. Это только несколько вырванных из контекста фрагментов общей истории, в которой счет идет на миллионы таких, за 4 года перемолотых жерновами войны.

Максим Бурдинский:

У меня родственники до начала войны переехали в Ленинград. У них родился маленький мальчик. Но, к сожалению, он прожил всего один год. В 41-м он родился, в 42-м он уже погиб от голода и холода. Никогда не стоит забывать свою историю, без истории у нас не будет будущего, мы станем бесчувственными просто. Непонятным, далеким и отболевшим нам это точно казаться не может, сколько бы поколений и лет ни разделяло белорусов с событиями 40-х годов прошлого столетия. В истории каждой нашей семьи есть свои черные даты за те четыре страшных года, свои трагедии и свои герои той войны. Самой кровопролитной в истории Беларуси. Унесшей жизни каждого третьего! Каждого третьего белоруса… Раз, два, три… Не красного слова ради, а как есть. Острее всего наши чувства могут понять разве что жители Ленинграда, города с населением в 2,5 миллиона на момент начала блокады, через 872 дня потерявшего больше половины своих жителей, но не сдавшегося. Как это было, потомки блокадников забыть никому не позволят. Потому что знают, как только это произойдет, страх окончательно будет потерян и все повторится снова. Знают это и белорусы. Отсюда такое трепетное отношение ко всему, что связано с великой трагедией и Великой Победой наших народов.

Белорусский борт номер один приземлился в Санкт-Петербурге после полудня. К тому моменту в честь 80-й годовщины окончательного прорыва блокады зажгли ростральные колонны, приосанились и собрались с силами те немногие, кто помнит и 125 граммов хлеба в сутки, и суровые зимы в холоде и голоде, как падали замертво близкие и какой была радость освобождения, искры впервые прогремевшего во время войны не в Москве салюта. Каждому, кого из них встретит, Александр Лукашенко чуть позже пожмет руку. Президента Беларуси пригласили разделить особый день с близкими по духу людьми.

Владимир Путин, как и другие потомки блокадников, сегодня в Петербурге. Публично, решил чтить память не только на Пискаревском кладбище в одиночестве, но и вместе с ближайшим союзником у подножия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Его открытие в Гатчинском районе сегодня стало центральным событием памятного дня. Путин: целью нацистов в годы войны были территории и ресурсы СССР, уничтожение граждан.

Разорванное разорванными душами кольцо у подножия гатчинской стелы с десятками бронзовых ликов, опаленных вихрями войны, Вечный огонь, рвущийся в небо из оков колючей проволоки. В то время как в соседних странах правительства ведут войну до последнего памятника, мы открываем новые. За последние 4 года президенты двух стран присутствуют на открытии второго такого монументального. В предыдущий раз открывали потрясающий мемориал подо Ржевом, примечательно, авторы его те же. Лукашенко на открытии мемориала в Ленобласти: каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья.

Владимир Мединский, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России:

Место выбрано было здесь, в Ленинградской области, в Гатчинском районе, потому что в этом маленьком районе, только здесь, было расстреляно и замучено 80 тысяч мирных граждан.