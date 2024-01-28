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Белорусские и российские полярники поздравили учёных с профессиональным праздником

28 января 2024 09:00
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Поздравили ученых с профессиональным праздником белорусские и российские полярники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника на флагштоках нашей исследовательской станции в Антарктиде подняты государственный флаг и флаг Национальной академии наук.

Белорусские и российские полярники поздравили учёных с профессиональным праздником-1

Алексей Гайдашов, начальник 16-й Белорусской антарктической экспедиции:
Этот праздник проходит в год 80-летия освобождения нашей любимой страны от немецко-фашистской чумы. Желаю вам крепчайшего полярного здоровья, мира, благополучия, воплощения в жизнь новых научных идей и открытий в интересах Республики Беларусь и мирового научного прогресса.

Белорусские и российские полярники поздравили учёных с профессиональным праздником-4

С Днем науки, Беларусь!

# Ученые # общество # Алексей Гайдашов

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