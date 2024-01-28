Белорусские и российские полярники поздравили учёных с профессиональным праздником

Поздравили ученых с профессиональным праздником белорусские и российские полярники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника на флагштоках нашей исследовательской станции в Антарктиде подняты государственный флаг и флаг Национальной академии наук.

Алексей Гайдашов, начальник 16-й Белорусской антарктической экспедиции:

Этот праздник проходит в год 80-летия освобождения нашей любимой страны от немецко-фашистской чумы. Желаю вам крепчайшего полярного здоровья, мира, благополучия, воплощения в жизнь новых научных идей и открытий в интересах Республики Беларусь и мирового научного прогресса.