Марина Ильина: сейчас то время, когда нужно принимать взвешенные и ответственные решения
Беларусь – государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели. О работе Совета Республики и его бренде, обращениях граждан, Годе качестве и едином дне голосования поговорим с гостем студии «Сената» членом Совета Республики Мариной Ильиной.
Как основная профессия помогает в работе парламентарием?
Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Я думаю, что именно два вида деятельности у меня очень схожи. Приведу пример. Работа с родителями, выступления на собраниях – это и есть работа в трудовых коллективах, которую мы осуществляем как сенаторы. Мы очень активно изучаем законодательство и применяем его у себя на местах. И я всегда могу иметь анализ правоприменения тех или иных документов, которые я принимаю в Совете Республики и за которые голосую. Конечно, можно провести параллель еще при приеме граждан. И одна, и вторая моя работа обязывает меня внимательно выслушать, найти путь решения в законодательном поле, помочь человеку решить тот или иной вопрос. Поэтому полагаю, что одна деятельность дополняет вторую и идет на благо.
Яркие примеры парламентской дипломатии
Марина Ильина:
Могу заметить, что международная деятельность парламента очень активизировалась в последние годы. И мы повестку белорусскую рассказываем о Беларуси на всех международных площадках. Могу привести несколько примеров. Женский форум Китая и Беларуси, то есть семинар, на котором парламентарии с китайской стороны и белорусские парламентарии могли обменяться мнениями. Эти мнения были о женском лидерстве, о направлениях сотрудничества, о том, как устроен парламент одной и второй сторон. И полагаю, при таких международных встречах вырабатываются решения, которые будут служить на благо одного и второго государств. Это и есть дипломатия парламентская.
Еще одним примером может служить Форум регионов Беларуси и России, который проходил в Уфе летом 2023 года. По итогам этого форума было заключено рекордное количество соглашений, как между конкретными учреждениями образования, здравоохранения, предприятиями, так и между регионами, субъектами хозяйствования. И мы понимаем, что каждый Форум регионов Беларуси и России прирастает каждый год.
«Только вместе мы сможем определить курс нашей страны»
Марина Ильина:
Дорогие белорусы, сейчас то время, когда нужно принимать взвешенные и ответственные решения. При принятии решений каждый из вас должен помнить о том, что Беларусь – это страна, которая созидает и никак не разрушает. Мы должны выбрать тот депутатский корпус, который будет служить на благо нашего Отечества. Если он будет служить на благо нашего Отечества, то он будет служить на благо каждого белоруса. И только вместе мы сможем определить курс нашей страны.
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