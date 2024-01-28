Марина Ильина: сейчас то время, когда нужно принимать взвешенные и ответственные решения

Беларусь – государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели. О работе Совета Республики и его бренде, обращениях граждан, Годе качестве и едином дне голосования поговорим с гостем студии «Сената» членом Совета Республики Мариной Ильиной.

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению: Я думаю, что именно два вида деятельности у меня очень схожи. Приведу пример. Работа с родителями, выступления на собраниях – это и есть работа в трудовых коллективах, которую мы осуществляем как сенаторы. Мы очень активно изучаем законодательство и применяем его у себя на местах. И я всегда могу иметь анализ правоприменения тех или иных документов, которые я принимаю в Совете Республики и за которые голосую. Конечно, можно провести параллель еще при приеме граждан. И одна, и вторая моя работа обязывает меня внимательно выслушать, найти путь решения в законодательном поле, помочь человеку решить тот или иной вопрос. Поэтому полагаю, что одна деятельность дополняет вторую и идет на благо.

Марина Ильина:

Могу заметить, что международная деятельность парламента очень активизировалась в последние годы. И мы повестку белорусскую рассказываем о Беларуси на всех международных площадках. Могу привести несколько примеров. Женский форум Китая и Беларуси, то есть семинар, на котором парламентарии с китайской стороны и белорусские парламентарии могли обменяться мнениями. Эти мнения были о женском лидерстве, о направлениях сотрудничества, о том, как устроен парламент одной и второй сторон. И полагаю, при таких международных встречах вырабатываются решения, которые будут служить на благо одного и второго государств. Это и есть дипломатия парламентская.

Еще одним примером может служить Форум регионов Беларуси и России, который проходил в Уфе летом 2023 года. По итогам этого форума было заключено рекордное количество соглашений, как между конкретными учреждениями образования, здравоохранения, предприятиями, так и между регионами, субъектами хозяйствования. И мы понимаем, что каждый Форум регионов Беларуси и России прирастает каждый год.

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