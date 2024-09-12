Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей: я белорусам часто привожу вас в пример

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло?

За одним столом во дворце Независимости сегодня армяне и азербайджанцы, литовцы, афганцы, украинцы, дагестанцы, казахи, молдаване и туркмены – и все они белорусы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это наш дом с вами, вы у нас последний кусок не забираете, вы трудяги, вы работаете на себя. А работать есть где, даже не хватает порой рабочих рук. А среди вас и врачи, и учителя, и, самое главное, патриоты. Я своим белорусам часто привожу вас в пример – вот, смотрите, люди приехали, а более патриотичные, чем другие.