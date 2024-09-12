Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей: я белорусам часто привожу вас в пример
Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло?
За одним столом во дворце Независимости сегодня армяне и азербайджанцы, литовцы, афганцы, украинцы, дагестанцы, казахи, молдаване и туркмены – и все они белорусы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это наш дом с вами, вы у нас последний кусок не забираете, вы трудяги, вы работаете на себя. А работать есть где, даже не хватает порой рабочих рук. А среди вас и врачи, и учителя, и, самое главное, патриоты. Я своим белорусам часто привожу вас в пример – вот, смотрите, люди приехали, а более патриотичные, чем другие.
Встреча нашим Президентом, а только так все называют Александра Лукашенко, длилась больше, чем позволил плотный график главы государства.
Александр Лукашенко:
Спасибо огромное. Мы заговорились, вы сорвали мне практически рабочий день, но я рад, что с вами встретился.
Но однозначно того стоила. Когда есть понимание и доверие, нужно приложить много усилий, чтобы их разрушить, поэтому так важно не отмахиваться и читать между строк, чувствовать запросы и незаданные вопросы – то, что сегодня и делал Президент страны, которая взяла на себя обязательство быть Родиной для всех, кому это действительно нужно.
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