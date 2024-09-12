Агрогородок Томковичи под Дзержинском готовится к «Дожинкам» – как поменялся населённый пункт?

Свыше двух миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса составил каравай Минской области. В числе лидеров – Дзержинский район. Здесь намолотили более 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Хозяйства готовятся подвести итоги уборочной. Районный праздник «Дожинки» примет агрогородок Томковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как преобразился населенный пункт к фестивалю тружеников села – материал Анны Куртасовой.

В Дзержинском районе готовятся отметить праздник тружеников села – «Дожинки». В 2024 году фестиваль принимает агрогородок Томковичи. К масштабному событию населенный пункт преобразился. Переложили асфальт, обновили фасады зданий, появились новые цветочные зоны.

Александр Пищик, председатель Дзержинского районного совета депутатов:

Выполнен ремонт улично-дорожной сети. Потрачено в районе 1,3 миллиона на подготовку. Активное участие в подготовке населенного пункта принимали местные жители. На сегодня завершается установка игрового оборудования.

Дом культуры – центр Томковичей. Именно здесь пройдут основные праздничные мероприятия. Как отмечают работники культуры, здание преобразилось на глазах. Обновили зрительный зал: заменили мебель, закупили современное звуковое и световое оборудование. К «Дожинкам» уже вовсю готовится праздничная программа фестиваля.

Татьяна Протас, заведующая филиалом «Томковичский Дом культуры» Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

Будет проходить конкурс, который будет называться «Бацькава булка». Будут работать наши мастера, приедут к нам звезды белорусской эстрады.