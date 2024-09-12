Ключевое звено правоохранительной системы страны! СК отметил профессиональный праздник

На защите интересов общества и государства. Сотрудники Следственного комитета Беларуси отмечают профессиональный праздник. Ведомство было основано 13 лет назад. И время доказало правильность такого решения. Это подчеркнул Президент, поздравляя действующих сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия. По традиции в этот день присягу приняли молодые следователи. На церемонию в Минск приехали более 80 новобранцев со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как раскрывают самые громкие дела и кто он – современный следователь – в репортаже Алины Мычко.

В этих папках – материалы всего лишь одного уголовного дела. Не самого сложного в карьере следователя Дмитрия Комлева. В 2022-м он раскрыл беспрецедентное дело о незаконном обороте наркотиков. Подобных случаев в практике следователей еще не было: три смерти, многочисленные факты сбыта запрещенных веществ. В одном производстве тогда соединили более 20 дел со всей республики. И следователи задержали организатора крупного наркошопа.

Дмитрий Комлев, следователь по особо важным делам СУ управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:

Мне везет именно на дела, которые запоминаются, так скажем. В прошлом году мной было закончено производство по уголовному делу в отношении гражданина нашей страны, жителя города Жодино, который являлся «спортиком» в интернет-магазине по продаже наркотиков. Люди, которые совершают эти преступления, как правило, объясняют свои действия корыстными мотивами. Однако за период моей работы какой-либо убедительной истории, оправдывающей преступное действие, я для себя не нашел. Сотрудники Следственного комитета приняли присягу в свой профессиональный праздник – подробности здесь.

Сегодня Следственный комитет Беларуси – ключевое звено нашей правоохранительной системы. Уже сложно представить, что так было не всегда. Еще в середине нулевых следователи были разбросаны по прокуратуре, МВД и КГБ. Такая разобщенность не совместима с качеством работы. И в 2011-м Президент подписал Указ о создании Следственного комитета. Положительные результаты не заставили себя ждать.

Алина Мычко, корреспондент:

Общий уровень преступности в нашей стране с каждым годом снижается. Если в 2003-м зарегистрировали 151 тысячу уголовных дел, в прошлом году – меньше почти вдвое.

Хорошая динамика и в первом полугодии 2024-го. Раскрыты практически все тяжкие и особо тяжкие преступления. Высокие показатели – результат самоотверженной и преданной работы профессионалов. Которые ежечасно – и днем, и ночью – на страже прав и интересов белорусов.

Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:

Это не профессия, это любовь. В этой профессии может состояться только человек, который безумно любит свою работу. Посторонних, случайных людей здесь не бывает. Надо любить эту профессию, надо отдаваться полностью службе в ущерб каким-то вопросам личным, семейным. Семья поймет, я думаю. Но это работа на всю жизнь.