Подарок ко Дню города. В микрорайоне «Минск-Мир» торжественно открыли пожарную аварийно-спасательную часть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трехэтажное здание оснащено современной техникой и оборудованием, что позволит реагировать, не только на пожары, но и любые другие происшествия в том числе на высоте. На первом этаже расположены помещения части, на втором находится Октябрьский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, на третьем – зал игровых видов спорта. На территории есть учебно-тренировочная башня и скалодромом, а также гараж-стоянка на 8 выездов.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В преддверии Дня города такой объект действительно нужен для района. И я думаю, что такие объекты должны создаваться в новостроящихся микрорайонах, потому что они будут олицетворением надежности и комфортности для наших граждан, которые будут чувствовать себя в безопасности.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Еще около трех частей, в зависимости от развития жилищного строительства, возведения новых зданий, сооружений, примерно планируется по городу Минску. Все остальное будет ремонтироваться, приводится в должное соответствие. Конечно же, это насыщение пожарной аварийно-спасательной техникой, экипировкой, оборудованием, рациональное использование, наличие личного состава для решения этих задач.