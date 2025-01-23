Лукашенко на вручении знаков качества: вы первые, вы на виду, мы на вас будем равняться!

Во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших – производители, чья продукция достойна наивысшей оценки. Им Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще подчеркнул, что эта история не про «внезапное везение» или «попадание в сиюминутный тренд». Это исключительно результат упорного и ответственного труда.

Сегодняшняя церемонии пролетела за одно мгновение, и так же быстро на лицах награжденцев – представителей коллективов, лучших коллективов страны – улыбки сменялись на задумчивость о том, как непросто удержать этот Знак качества и чего стоит быть первым. Президент под занавес тонко подметил и приободрил, а может, и предостерег.