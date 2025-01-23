Лукашенко на вручении знаков качества: вы первые, вы на виду, мы на вас будем равняться!

Во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших – производители, чья продукция достойна наивысшей оценки. Им Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще подчеркнул, что эта история не про «внезапное везение» или «попадание в сиюминутный тренд». Это исключительно результат упорного и ответственного труда.
Сегодняшняя церемонии пролетела за одно мгновение, и так же быстро на лицах награжденцев – представителей коллективов, лучших коллективов страны – улыбки сменялись на задумчивость о том, как непросто удержать этот Знак качества и чего стоит быть первым. Президент под занавес тонко подметил и приободрил, а может, и предостерег.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто-то будет поддерживать, хвалить, кто-то будет сильно ругать. Но вы первые, вы на виду. Я знаю, что такое быть первым. Вы будете героями не только сегодняшнего дня, но, может быть, даже целый год. Мы на вас будем равняться. И на Минской международной выставке для вас будет отведено центральное место. Я думаю, министры меня услышали. Мы это обязательно сделаем. Вы завоевали первое место, стали первыми. Удержать этот уровень будет непросто. Но я знаю, вы удержитесь. Не просто удержитесь, а создадите новые инновационные продукты, товары, которые будут конкурировать на международных рынках, и мне никогда не будет за вас стыдно, представляя и продавая ваши товары в других государствах. Но самое главное для нас – это здоровье. Поэтому я желаю вам здоровья и радости. Остальное вы уже купили. Счастья вам.
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