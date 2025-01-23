Муковозчик: Зянона перед выборами аж рвануло – призвал снять санкции со всех и срочно

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Сегодня расскажу вам, что накипает не только у меня одного. Вот наш дед Зянон, наш Станиславыч, наш няудалы Ландсбергис, наш сбежавший живым Калиновский. У него ж накипело так, что перед выборами аж рвануло! «Кого вы душите?» – закричал старый дуралей. – «Свою державу, свой народ!» Это он про санкции, которые, цитирую, «накіраваны толькі на знішчэнне нашае дзяржавы». Прокричал он это всему проходному кабинэту, а мог бы дотянуться – и по башке бы ему настучал.

Снимите санкции, призвал дед, снимите со всех и срочно. А все потому что, снова цитирую: «Улады Лукашенкі нічым зараз пахіснуць нельга». Смотрите-ка: и до Станиславыча дошло, и полувека не прошло! Хотя что тут скажешь: на самом-то деле все эти нынешние – они же у вас, дедуля, и учились. И народ ненавидеть, и санкции на него требовать, и чуть что – к врагам нашим бежать под крыло. Так что – только себе и спасибо за все. Как оно в жизни и бывает.