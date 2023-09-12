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«Это не просто поездка». Велопробег ко Дню народного единства провели в Минске – какие места посетили?

12 сентября 2023 15:35
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Новости Беларуси. Более полутора сотен единомышленников и маршрут с остановками в памятных локациях. Велопробег, посвященный Дню народного единства, провели в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это не просто поездка». Велопробег ко Дню народного единства провели в Минске – какие места посетили?-1

Отправной точкой стала крипта Храма-памятника в честь Всех Святых. Перед стартом участники акции зажгли свечи и почтили память погибших во время Великой Отечественной. После отправились по городским улицам к мемориальному комплексу «Тростенец». Преодолели маршрут в 17 километров представители разных конфессий, а также работники МЧС и таможни, молодежь. На финишной локации возложили цветы, провели межконфессиональную молитву за мир и единство на белорусской земле.

«Это не просто поездка». Велопробег ко Дню народного единства провели в Минске – какие места посетили?-4

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:
Если говорить о Беларуси, то это место выходит за рамки нашей страны. Это трагическое место для всего мира. Поэтому, на мой взгляд, такие мероприятия, как сегодня, это не просто поездка.

«Это не просто поездка». Велопробег ко Дню народного единства провели в Минске – какие места посетили?-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сегодня молодежь не стоит в стороне. Комплекс мероприятий, который приурочен к празднованию Дня народного единства. Сегодня молодые люди – яркие, красивые, спортивные – проехали очень важный маршрут. Это маршрут исторический, маршрут преемственности. Почему для молодых людей важно, чтобы именно они это делали, потому что на их плечах великая ответственность – сохранить и передать следующим поколениям. Мне кажется, у нас это получилось.

«Это не просто поездка». Велопробег ко Дню народного единства провели в Минске – какие места посетили?-10

Организовать такой тематический велопробег – инициатива БРСМ и центра духовного возрождения. Спортивно-патриотические заезды пройдут во всех областных центрах. Присоединиться к ним может любой желающий.

# День народного единства # общество # Федор Повный # Александр Лукьянов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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