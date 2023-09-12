«Это не просто поездка». Велопробег ко Дню народного единства провели в Минске – какие места посетили?

Новости Беларуси. Более полутора сотен единомышленников и маршрут с остановками в памятных локациях. Велопробег, посвященный Дню народного единства, провели в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отправной точкой стала крипта Храма-памятника в честь Всех Святых. Перед стартом участники акции зажгли свечи и почтили память погибших во время Великой Отечественной. После отправились по городским улицам к мемориальному комплексу «Тростенец». Преодолели маршрут в 17 километров представители разных конфессий, а также работники МЧС и таможни, молодежь. На финишной локации возложили цветы, провели межконфессиональную молитву за мир и единство на белорусской земле.

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:

Если говорить о Беларуси, то это место выходит за рамки нашей страны. Это трагическое место для всего мира. Поэтому, на мой взгляд, такие мероприятия, как сегодня, это не просто поездка.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сегодня молодежь не стоит в стороне. Комплекс мероприятий, который приурочен к празднованию Дня народного единства. Сегодня молодые люди – яркие, красивые, спортивные – проехали очень важный маршрут. Это маршрут исторический, маршрут преемственности. Почему для молодых людей важно, чтобы именно они это делали, потому что на их плечах великая ответственность – сохранить и передать следующим поколениям. Мне кажется, у нас это получилось.