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«Это для нас ориентир». Каменец присоединился к патриотическому марафону «17 граней единства»

12 сентября 2023 16:33
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Новости Беларуси. Все больше городов объединяет в эти дни масштабный патриотический марафон. Сегодня, 12 сентября, к ним присоединился и Каменец. Город встречал участников акции «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это для нас ориентир». Каменец присоединился к патриотическому марафону «17 граней единства»-1

Само название марафона очень символично. На протяжении двух недель в 17-ти городах страны проходят диалоговые площадки. Организаторы акции стараются охватить все районные центры, чтобы в перспективе посетить каждый уголок страны и наладить диалог по самым актуальным вопросам, которые волнуют людей. Это идеология белорусской государственности, патриотические ценности, наш исторический путь развития. Главное – дать возможность высказаться всем, кто неравнодушен к судьбе своей страны.

«Это для нас ориентир». Каменец присоединился к патриотическому марафону «17 граней единства»-4

Николай Сопот, председатель Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Самая главная задача у нас прийти в народ, поговорить с народом, наладить какой-то диалог. Если получится, сразу ответить на заданные вопросы.

«Это для нас ориентир». Каменец присоединился к патриотическому марафону «17 граней единства»-7

Эдуард Северин, начальник отделения по Брестской области управления региональной политики Белорусского института стратегических исследований:
Тема народного единства на самом деле неисчерпаемая, поскольку, исходя из живой истории, она открывает все новые и новые грани. Когда мы говорим о единстве в сфере политики, мы говорим о согласии. Когда мы говорим об экономике, мы говорим только о том, что именно общее объединение усилий позволяет достичь определенных серьезных результатов.

«Это для нас ориентир». Каменец присоединился к патриотическому марафону «17 граней единства»-10

Геннадий Иванчин, директор Брестского областного лицея имени П.М. Машерова:
Этот праздник, который в своей основе несет консолидирующий, объединяющий потенциал, как нельзя актуален в современном мире. Это для нас ориентир, что ни в коем случае нельзя терять народное единство, суверенитет.

«Это для нас ориентир». Каменец присоединился к патриотическому марафону «17 граней единства»-13

Финиширует общественно-политический марафон 15 сентября, накануне государственного праздника. По его завершении издадут буклет, в котором соберут самые яркие материалы из выступлений спикеров.

# День народного единства # общество # Эдуард Северин # Геннадий Иванчин # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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