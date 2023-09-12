«Это для нас ориентир». Каменец присоединился к патриотическому марафону «17 граней единства»

Новости Беларуси. Все больше городов объединяет в эти дни масштабный патриотический марафон. Сегодня, 12 сентября, к ним присоединился и Каменец. Город встречал участников акции «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само название марафона очень символично. На протяжении двух недель в 17-ти городах страны проходят диалоговые площадки. Организаторы акции стараются охватить все районные центры, чтобы в перспективе посетить каждый уголок страны и наладить диалог по самым актуальным вопросам, которые волнуют людей. Это идеология белорусской государственности, патриотические ценности, наш исторический путь развития. Главное – дать возможность высказаться всем, кто неравнодушен к судьбе своей страны.

Николай Сопот, председатель Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Самая главная задача у нас – прийти в народ, поговорить с народом, наладить какой-то диалог. Если получится, сразу ответить на заданные вопросы.

Эдуард Северин, начальник отделения по Брестской области управления региональной политики Белорусского института стратегических исследований:

Тема народного единства на самом деле неисчерпаемая, поскольку, исходя из живой истории, она открывает все новые и новые грани. Когда мы говорим о единстве в сфере политики, мы говорим о согласии. Когда мы говорим об экономике, мы говорим только о том, что именно общее объединение усилий позволяет достичь определенных серьезных результатов.

Геннадий Иванчин, директор Брестского областного лицея имени П.М. Машерова:

Этот праздник, который в своей основе несет консолидирующий, объединяющий потенциал, как нельзя актуален в современном мире. Это для нас ориентир, что ни в коем случае нельзя терять народное единство, суверенитет.