Лукашенко: на удивление спокойно прошли выборы. Мы начали аккуратное обновление политической системы

Многоуровневую интеграцию в рамках ЕАЭС и начавшийся электоральный цикл обсуждали сегодня, 26 февраля, во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства провел переговоры с генеральным секретарем СНГ и новым председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Беседа с последним стала логичным продолжением озвученных накануне Александром Лукашенко тезисов. Главу государства спрашивали о том, чему у Союзного государства могут поучиться иные объединения. Сегодня же Бакытжану Сагинтаеву Президент более подробно изложил свою позицию. И СНГ, и ЕАЭС – это разные форматы сотрудничества и степени интеграции стран, но мы готовы в их рамках взаимодействовать со всеми партнерами так же близко, как и с Россией. Дело за желанием партнеров, укрепить которое на полях ЕАЭС в силах нового главы Коллегии ЕЭК.
Белорусско-российские отношения действительно пример настоящего сотрудничества. Как подчеркнул накануне Александр Лукашенко, двух суверенных государств, которые в переменчивом мире остаются взаимовыручающими друг друга и истинно союзническими.
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К слову, сегодня Президент России поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой патриотических сил. Кстати, Бакытжан Сагинтаев в Беларусь прилетел накануне и смог оценить избирательный процесс. Впечатлениями поделился с Президентом и сообщил, что разговаривал со своими соотечественниками, которые участвовали в наблюдении за ходом избирательной кампании, в частности с председателем ЦИК Казахстана, заместителем генерального секретаря ШОС, и слышал только позитивные отзывы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На удивление спокойно прошли эти выборы. Вы знаете, что мы начали обновление, аккуратное, спокойное обновление политической системы. Мы видим, что это надо сделать. Меняется поколение политиков, новые люди приходят, молодежь. Поэтому нам надо готовиться заранее, эволюционным образом к смене этих, я бы не сказал политических нарративов – важнее аккуратно пройти смену поколений. Вы точно знаете, во что это обычно выливается. Поэтому у нас начался этот непростой процесс. Но это наши задачи, мы их решаем, как можем. Может быть, у вас есть какие-то замечания по поводу состоявшихся выборов всех уровней – Советов и парламента. Они по новой Конституции у нас будут являться «предтечей» и основой формирования Всебелорусского народного собрания, своеобразного вече. Оно и у вас есть, во всех среднеазиатских республиках, по-другому называется. Такое всебелорусское народное вече у нас уже давно прижилось, приобрело конституционный статус. Мы сначала попробовали – на протяжении 20 с лишним лет. Прижилось. Такие съезды, скажем, всебелорусские народные.
Вот, выбирали мы основу Всебелорусского народного собрания, потому что все, кого мы избрали, парламентарии, 100 % парламент входит в состав ВНС. Городской наш Совет. И областные Советы будут делегировать часть своих людей, партии и так далее, гражданское общество. Такая аккуратная перестройка, можно сказать, настройка идет. Если, исходя из своего опыта увидели что-то, на что нам надо обратить внимание, может, даже неприемлемо для нас, вы подскажите, мы будем вам очень благодарны.
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