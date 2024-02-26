Лукашенко: на удивление спокойно прошли выборы. Мы начали аккуратное обновление политической системы

Многоуровневую интеграцию в рамках ЕАЭС и начавшийся электоральный цикл обсуждали сегодня, 26 февраля, во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства провел переговоры с генеральным секретарем СНГ и новым председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. Беседа с последним стала логичным продолжением озвученных накануне Александром Лукашенко тезисов. Главу государства спрашивали о том, чему у Союзного государства могут поучиться иные объединения. Сегодня же Бакытжану Сагинтаеву Президент более подробно изложил свою позицию. И СНГ, и ЕАЭС – это разные форматы сотрудничества и степени интеграции стран, но мы готовы в их рамках взаимодействовать со всеми партнерами так же близко, как и с Россией. Дело за желанием партнеров, укрепить которое на полях ЕАЭС в силах нового главы Коллегии ЕЭК.

Белорусско-российские отношения действительно пример настоящего сотрудничества. Как подчеркнул накануне Александр Лукашенко, двух суверенных государств, которые в переменчивом мире остаются взаимовыручающими друг друга и истинно союзническими. Лукашенко: «Будет экономика – будет и политика, и дипломатия». Подробности. К слову, сегодня Президент России поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой патриотических сил. Кстати, Бакытжан Сагинтаев в Беларусь прилетел накануне и смог оценить избирательный процесс. Впечатлениями поделился с Президентом и сообщил, что разговаривал со своими соотечественниками, которые участвовали в наблюдении за ходом избирательной кампании, в частности с председателем ЦИК Казахстана, заместителем генерального секретаря ШОС, и слышал только позитивные отзывы.