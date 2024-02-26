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Лукашенко: «Будет экономика – будет и политика, и дипломатия»

26 февраля 2024 10:42
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Беларусь и Россия заинтересованы в том, чтобы ЕАЭС продолжил снимать барьеры и перенимал больше опыта Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Будет экономика – будет и политика, и дипломатия»-1

Открытие границ и полная свобода для передвижения, в Союзном государстве сегодня нет сдерживающих факторов – все делается для людей. Есть политическая, дипломатическая составляющие, военная, чего нет в ЕАЭС, но можно позаимствовать. Но прежде организации необходимо уделить внимание экономическим вопросам, подчеркнул белорусский лидер. Их предстоит решать председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии. В этой должности Бакытжан Сагинтаев с февраля, а до работы в ЕЭК занимал ряд важных государственных постов в Казахстане.

Лукашенко: «Будет экономика – будет и политика, и дипломатия»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать. Экономического характера. Нам бы хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас. Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти. Общий рынок надо создавать. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Будет экономика – будет и политика, и дипломатия, и военные отношения мы будем развивать. Поэтому надо создавать смелее на принципах кооперации совместные предприятия, финансировать их. Думаю, что, используя ваш опыт и вашу прежнюю в вашей жизни вовлеченность в экономические процессы, нам удастся немало сделать.

# ЕАЭС # Экономика # Александр Лукашенко # Бакытжан Сагинтаев

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