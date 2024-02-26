Председатель Коллегии ЕЭК высоко оценил прошедшие выборы в Беларуси

Беларусь и Россия заинтересованы в том, чтобы ЕАЭС продолжил снимать барьеры и перенимал больше опыта Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаемо, затронули и тему единого дня голосования. Бакытжан Сагинтаев дал положительную оценку состоявшимся выборам. Он рассказал, что накануне разговаривал со своими соотечественниками, которые наблюдали за ходом избирательной кампании в Беларуси, в частности с председателем ЦИК Казахстана, заместителем генерального секретаря ШОС, и слышал только позитивные отзывы.

Бакытжан Сагинтаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Отмечали высокую организованность. Так все спокойно и хорошо прошло. Очень положительная оценка. Все очень тихо, спокойно. Люди радуются. Организованность на всех участках. В глазах у людей радость. Такое большое количество активно проголосовали – это тоже результат той работы, которая проводилась. Она со стороны, возможно, не была заметна, но результат показывает: в день выборов все хорошо, спокойно.