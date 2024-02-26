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Лукашенко – Бакытжану Сагинтаеву: обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в ЕАЭС

26 февраля 2024 17:25
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Многоуровневую интеграцию в рамках ЕАЭС и начавшийся электоральный цикл обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Глава государства провел переговоры с генеральным секретарем СНГ и новым председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа с последним стала логичным продолжением озвученных накануне Александром Лукашенко тезисов. Главу государства спрашивали о том, чем у Союзного государства могут поучиться иные объединения. Сегодня же Бакытжану Сагинтаеву Президент более подробно изложил свою позицию. И СНГ, и ЕАЭС – это разные форматы сотрудничества и степени интеграции стран, но мы готовы в их рамках взаимодействовать со всеми партнерами так же близко, как и с Россией. Дело за желанием партнеров, укрепить которое на полях ЕАЭС – в силах нового главы коллегии ЕЭК. Тем более что Бакытжан Сагинтаев – уроженец Казахстана – страны, стоявшей у истоков зарождения таможенного союза, и сам он занимал в этом государстве ведущие посты. Будет экономика – будет и политика, и дипломатия; и военные отношения мы будем развивать – уверен Президент. И ориентирует на инициативность в обозначении и последующем решении вопросов, которые мешают ЕАЭС двигаться вперед.

Лукашенко – Бакытжану Сагинтаеву: обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в ЕАЭС-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное – вы инициируйте, не молчите. Вы это умеете делать, как и ваш Президент Казахстана. Вы сейчас не казахский, вы уже и наш. Вы – международный государственный служащий. Тем не менее есть у нас Казахстан, есть у нас Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, который откровенно высказывается по многим вопросам. Я думаю, вы были с таким решительным человеком, и вы будете предлагать то, что вы видите, что является препятствием в развитии нашего экономического союза. Подробности.

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# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко

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