В Берлине автомобиль наехал на группу детей

В Берлине машина въехала в толпу людей. Среди пострадавших дети. Инцидент произошел в районе Веддинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местного издания, машина въехала в группу детей 7-8 лет, в результате чего трое получили травмы. Пострадала и сопровождавшая их воспитательница – она госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля не пострадал и в настоящее время допрашивается полицией. Проводится проверка его на предмет употребления наркотиков.