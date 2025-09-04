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В Берлине автомобиль наехал на группу детей

04 сентября 2025 19:44
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В Берлине машина въехала в толпу людей. Среди пострадавших дети. Инцидент произошел в районе Веддинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине автомобиль наехал на группу детей-2

По информации местного издания, машина въехала в группу детей 7-8 лет, в результате чего трое получили травмы. Пострадала и сопровождавшая их воспитательница – она госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля не пострадал и в настоящее время допрашивается полицией. Проводится проверка его на предмет употребления наркотиков.

# ДТП

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