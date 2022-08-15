«Они очень нужны». Белорусские студенты-медики трудятся в больницах и помогают врачам

Новости Беларуси. Больше 22 тысяч молодых людей в Беларуси трудятся в студенческих отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тройке лидеров по трудоустройству – Минская, Гродненская и Гомельская области. По всей стране сформированы отряды разного профиля: от педагогических и строительных до производственных и медицинских. Как студенты и зарабатывают летом, и получают полезные навыки – в нашем материале.

Галина Буро, корреспондент:

Почувствовать цену собственноручно заработанного рубля, да еще и прикоснуться к будущей профессии. Наработка опыта важна в любом деле, но в медицине особенно. Люди, которые в будущем будут спасать жизни и заставлять биться сердца, сегодня не только в теории постигают врачебную науку, но и учатся у практиков-профессионалов. На базе Гродненского областного кардиологического центра сформирован медицинский студотряд. Великолепная семерка с символичным названием отряда «Пульс» – это студенты Гродненского медицинского университета. Будущие врачи здесь трудятся в качестве среднего медицинского персонала – ведь, чтобы стать асом в кардиологии, надо знать все этапы работы: от правильного заполнения документов до выполнения медицинских манипуляций.

Кристина Лукьянчик, боец студенческого отряда «Пульс»:

Когда ты работаешь средним медицинским персоналом, у тебя уже больше обязанностей. Можно так сказать, потому что здесь работа больше с пациентами. Если ты работаешь в процедурном кабинете, то это постановка капельниц, какие-то уколы. Если ты постовая медсестра, то ты записываешь пациентов на определенную процедуру, ставишь им подкожные, внутрикожные инъекции, также внутримышечные инъекции, раскладываешь им лекарственные средства, чтобы были.

Светлана Ключеня, главная медицинская сестра Гродненского областного клинического кардиологического центра:

Они очень нужны, потому что у нас всегда много пациентов. Студенты приходят к нам на стажировку перед тем, как работать, мы их обучаем работе с пациентами, общению с пациентами. Уметь увидеть какие-то жалобы, какие-то изменения по здоровью, чтобы вовремя оказать помощь. Так же мы учим каким-то манипуляциям, которыми должна владеть медицинская сестра. Работа в коллективе, что тоже очень важно. Для кардиоцентра это существенная помощь в летний период отпусков. А для студентов – еще и шанс зарекомендовать себя. Ведь администрация заодно присматривает себе будущие кадры.