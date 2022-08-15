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«Они очень нужны». Белорусские студенты-медики трудятся в больницах и помогают врачам

15 августа 2022 09:41
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Новости Беларуси. Больше 22 тысяч молодых людей в Беларуси трудятся в студенческих отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тройке лидеров по трудоустройству – Минская, Гродненская и Гомельская области. По всей стране сформированы отряды разного профиля: от педагогических и строительных до производственных и медицинских.

Как студенты и зарабатывают летом, и получают полезные навыки – в нашем материале. 

«Они очень нужны». Белорусские студенты-медики трудятся в больницах и помогают врачам-1

Галина Буро, корреспондент:
Почувствовать цену собственноручно заработанного рубля, да еще и прикоснуться к будущей профессии. Наработка опыта важна в любом деле, но в медицине особенно. Люди, которые в будущем будут спасать жизни и заставлять биться сердца, сегодня не только в теории постигают врачебную науку, но и учатся у практиков-профессионалов. На базе Гродненского областного кардиологического центра сформирован медицинский студотряд.

Великолепная семерка с символичным названием отряда «Пульс» – это студенты Гродненского медицинского университета. Будущие врачи здесь трудятся в качестве среднего медицинского персонала – ведь, чтобы стать асом в кардиологии, надо знать все этапы работы: от правильного заполнения документов до выполнения медицинских манипуляций.

«Они очень нужны». Белорусские студенты-медики трудятся в больницах и помогают врачам-4

Кристина Лукьянчик, боец студенческого отряда «Пульс»:
Когда ты работаешь средним медицинским персоналом, у тебя уже больше обязанностей. Можно так сказать, потому что здесь работа больше с пациентами. Если ты работаешь в процедурном кабинете, то это постановка капельниц, какие-то уколы. Если ты постовая медсестра, то ты записываешь пациентов на определенную процедуру, ставишь им подкожные, внутрикожные инъекции, также внутримышечные инъекции, раскладываешь им лекарственные средства, чтобы были.

«Они очень нужны». Белорусские студенты-медики трудятся в больницах и помогают врачам-7

Светлана Ключеня, главная медицинская сестра Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Они очень нужны, потому что у нас всегда много пациентов. Студенты приходят к нам на стажировку перед тем, как работать, мы их обучаем работе с пациентами, общению с пациентами. Уметь увидеть какие-то жалобы, какие-то изменения по здоровью, чтобы вовремя оказать помощь. Так же мы учим каким-то манипуляциям, которыми должна владеть медицинская сестра. Работа в коллективе, что тоже очень важно.

Для кардиоцентра это существенная помощь в летний период отпусков. А для студентов – еще и шанс зарекомендовать себя. Ведь администрация заодно присматривает себе будущие кадры.

«Они очень нужны». Белорусские студенты-медики трудятся в больницах и помогают врачам-10

Алеся Таргонская, командир студенческого отряда «Пульс»:
В прошлом году у нас сменился командир, потому что девочка, которая была командиром студотряда в прошлом году, продолжила работать в кардиоцентре, на данный момент она тоже трудится в своем отделении. Тут опять же зависит от отделения. Те, кто работает дневными сменами, они не смогут остаться на работу. Потому что с сентября начнется учеба. Но я знаю ребят из студотряда, которые работают сутками, и потом им могут предложить вечерние смены. Желающие есть остаться.

Галина Буро:
В Гродненской области уже трудоустроено больше 4,5 тысячи молодых людей. Причем трудятся студенты не только в Беларуси, но и в рамках проектов Союзного государства в России. Ежегодно число желающих из студентов поменять каникулы на лето трудовое неизменно высокое.

# Учреждения здравоохранения # общество # Галина Буро # Светлана Ключеня # Фотофакт

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