Они всегда на передовой. Премьера СТВ к юбилею легендарной части 3310

Новости Беларуси. Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию. К юбилею части специальный репортаж СТВ «90 лет на страже Родины».
Воинская часть 3310 – наша вторая милицейская бригада. Сильная, мощная, очень хорошо профессионально подготовленная, с богатейшей предвоенной боевой историей. С героическим прошлым и не менее славным героическим настоящим.
Коллектив воинской части – это слаженный профессиональный коллектив, выполняющий служебно-боевые задачи в любых условиях обстановки.
Смотрите вечером 15 августа сразу после информационного часа.