Они всегда на передовой. Премьера СТВ к юбилею легендарной части 3310

На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию. К юбилею части специальный репортаж СТВ «90 лет на страже Родины».