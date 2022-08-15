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Они всегда на передовой. Премьера СТВ к юбилею легендарной части 3310

15 августа 2022 09:35
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Новости Беларуси. Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они всегда на передовой. Премьера СТВ к юбилею легендарной части 3310-1

На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию. К юбилею части специальный репортаж СТВ «90 лет на страже Родины».

Они всегда на передовой. Премьера СТВ к юбилею легендарной части 3310-4

Воинская часть 3310 – наша вторая милицейская бригада. Сильная, мощная, очень хорошо профессионально подготовленная, с богатейшей предвоенной боевой историей. С героическим прошлым и не менее славным героическим настоящим.

Они всегда на передовой. Премьера СТВ к юбилею легендарной части 3310-7

Коллектив воинской части – это слаженный профессиональный коллектив, выполняющий служебно-боевые задачи в любых условиях обстановки.

Смотрите вечером 15 августа сразу после информационного часа.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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