В Минске завершился турнир по баскетболу, посвящённый 80-летию Великой Победы

В преддверии нового сезона в Минске состоялся международный турнир по баскетболу, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За главный трофей боролись четыре дружины, в числе которых гости из России.

В течение трех дней команды определяли сильнейших. В итоге брянская «Десна» оформила три победы из трех, «Гродно-93» на свой счет записал две виктории, а клуб «Минск» – одну, молодежный состав расположился на четвертой позиции. Отметим, что в столичном коллективе произошли кадровые изменения. Пост главного тренера, Александр Подерачев передал Эдуарду Кемену, который в 2024 году был его помощником. Также в команде пять новобранцев, трое пришли из молодежного состава, а новый тренер усилил стан дружины двумя гродненскими игроками. На позицию форварда прибыл Бенджамин-Павел Дуду, а Кирилл Чумаков занял место центрового. Российские гости отмечают, что Минск – достойный соперник.

Артем Куринной, главный тренер БК «Десна» (Брянск):

Очень хороший спарринг-партнер, мы поэтому и выбрали Беларусь. Нам не так далеко, и что-то новое, что-то интересное. Мы в том году играли тоже мини-турнир в Могилеве, а сейчас решили и в Могилеве, и сюда попросились приехать. Сами даже, можно сказать, напросились. Очень приятно, хорошие команды, сильные, конкуренция отличная.