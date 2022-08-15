Елфимов: в США запретили слово «рецессия» и думают, что после такого умолчания всем станет слаще

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните? Я приношу хорошие новости. Вот очередная. Всем известна восточная поговорка: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». В Вашингтоне решили действовать по ней, но только наоборот. Там запретили слово «рецессия» и думают, что после такого умолчания всем станет слаще.

В Вашингтоне запретили слово «рецессия» и уверены, что, как в песне Утесова, «все хорошо» – подробнее здесь.

Даже в американских учебниках по экономике написано: если ВВП страны последовательно снижается более чем на 1 % в течение двух месяцев, то это рецессия. То есть спад экономики и начало кризиса. Сперва избежать слова «рецессия» публично пыталась нынешний пресс-секретарь Белого дома. Когда же журналисты поймали ее за язык, она впала в истерику и закричала с трибуны: «Это не рецессия, это подъем!» Между тем даже официальная статистика опровергает подобные крикливые утверждения.