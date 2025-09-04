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Опрос: больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшается

04 сентября 2025 19:43
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Будущее США – туманно. Больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствует опрос телеканала CBS.

Опрос: больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшается-2

Отмечается, что доля негативных оценок возросла по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в июле. Недовольство экономическим положением в первую очередь связано с финансами. Так, свыше 60 % опрошенных заявили о резком росте цен в последние недели. Две трети опасаются их дальнейшего повышения. При этом люди характеризуют ситуацию в стране как «неопределенную», «бедственную» и «несправедливую».

# Международная политика # США # Опрос

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