Опрос: больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшается

Будущее США – туманно. Больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствует опрос телеканала CBS.

Отмечается, что доля негативных оценок возросла по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в июле. Недовольство экономическим положением в первую очередь связано с финансами. Так, свыше 60 % опрошенных заявили о резком росте цен в последние недели. Две трети опасаются их дальнейшего повышения. При этом люди характеризуют ситуацию в стране как «неопределенную», «бедственную» и «несправедливую».