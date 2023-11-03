СК возбудил уголовное дело после гибели 12 беженцев на границе

Новости Беларуси. Должностные лица Латвии ответят за преступления против безопасности человечества. В Беларуси возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расовая ненависть, дискриминация и насилие – такова доминирующая идеология латвийских властей. В жертву ей они принесли жизни 12 человек.

Попытка пересечь границу для них стала летальной. Жестокость и остервенение в отношении мигрантов ужасает. Они бегут от войны в страны Евросоюза через Прибалтику, а встречают пытки, издевательства, жестокость и насилие. Такой подход стал для последователей еврофашизма обычным делом.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза. Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о «чистоте» нации.