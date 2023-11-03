Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт

Берем 300 граммов предварительно отваренного картофеля, слегка разминаем. Добавляем молоко. Перемешиваем, чтобы была однородная масса.

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим картофельные блины с зеленым луком и теплым томатным соусом. Для блюда понадобится мука, молоко, сахар, отварной картофель, чеснок, яйца и кетчуп томатный.

Берем зелень укропа, листья петрушки и зеленый лук для аромата и красивого цвета блинчиков. Мелко нарезаем. Так же мелко рубим два зубчика чеснока. Чеснок придаст дополнительный вкус и аромат.

Вбиваем два яйца и все перемешиваем. Получается красивая желто-зеленая масса.