Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим картофельные блины с зеленым луком и теплым томатным соусом. Для блюда понадобится мука, молоко, сахар, отварной картофель, чеснок, яйца и кетчуп томатный.
Берем 300 граммов предварительно отваренного картофеля, слегка разминаем. Добавляем молоко. Перемешиваем, чтобы была однородная масса.
Берем зелень укропа, листья петрушки и зеленый лук для аромата и красивого цвета блинчиков. Мелко нарезаем. Так же мелко рубим два зубчика чеснока. Чеснок придаст дополнительный вкус и аромат.
Вбиваем два яйца и все перемешиваем. Получается красивая желто-зеленая масса.
Добавляем три столовые ложки муки. Вначале мы добавляем только половину муки, чтобы не образовались комочки. Перемешиваем и добавляем вторую часть муки, две щепотки сахара, соль, молотый перец. Вымешиваем тесто.
Блинчики будут несладкие, но сахар раскроет весь вкус. Соль с сахаром в балансе усиливают вкус блюда.
Приступаем к жарке. Теста берем немного, чтобы блинчики получились тонкие. Обжариваем их с двух сторон. На приготовление одного блина уйдет одна минута.
Изюминкой завтрака является теплый томатный соус. Кто придерживается здорового образа жизни, можете взять на заметку кетчуп торговой марки «Золотая капля» без добавления усилителей вкуса и только из натуральных ингредиентов. Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО. В производстве кетчупа специи перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства. Сочетание спелых томатов, свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо.
В сотейник наливаем немного воды, чтобы кетчуп не пригорел. Доводим до кипения, постоянно помешивая. И немного выпариваем.
Все ингредиенты готовы. Приступаем к сервировке. Таким завтраком вы точно удивите своих родных и близких.
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