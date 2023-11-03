Прямой эфир

Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт

03 ноября 2023 09:31
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим картофельные блины с зеленым луком и теплым томатным соусом. Для блюда понадобится мука, молоко, сахар, отварной картофель, чеснок, яйца и кетчуп томатный.

Берем 300 граммов предварительно отваренного картофеля, слегка разминаем. Добавляем молоко. Перемешиваем, чтобы была однородная масса.

Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-1

Берем зелень укропа, листья петрушки и зеленый лук для аромата и красивого цвета блинчиков. Мелко нарезаем. Так же мелко рубим два зубчика чеснока. Чеснок придаст дополнительный вкус и аромат.

Вбиваем два яйца и все перемешиваем. Получается красивая желто-зеленая масса.

Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-4

Добавляем три столовые ложки муки. Вначале мы добавляем только половину муки, чтобы не образовались комочки. Перемешиваем и добавляем вторую часть муки, две щепотки сахара, соль, молотый перец. Вымешиваем тесто.

Блинчики будут несладкие, но сахар раскроет весь вкус. Соль с сахаром в балансе усиливают вкус блюда.

Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-7

Приступаем к жарке. Теста берем немного, чтобы блинчики получились тонкие. Обжариваем их с двух сторон. На приготовление одного блина уйдет одна минута.

Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-10

Изюминкой завтрака является теплый томатный соус. Кто придерживается здорового образа жизни, можете взять на заметку кетчуп торговой марки «Золотая капля» без добавления усилителей вкуса и только из натуральных ингредиентов. Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО. В производстве кетчупа специи перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства. Сочетание спелых томатов, свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо.

Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-13

В сотейник наливаем немного воды, чтобы кетчуп не пригорел. Доводим до кипения, постоянно помешивая. И немного выпариваем.

Тонкие картофельные блинчики с зеленью – отличный вариант завтрака. Рассказываем рецепт-16

Все ингредиенты готовы. Приступаем к сервировке. Таким завтраком вы точно удивите своих родных и близких.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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