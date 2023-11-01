Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор

Сверка позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание лидеры уделили обсуждению предстоящего саммита глав государств ОДКБ, который пройдет в ноябре в Минске. В 2023 году наша страна председательствует в Организации. Не обошли стороной президенты и темы двустороннего сотрудничества. Традиционно акценты на энергетику и проекты в области импортозамещения.