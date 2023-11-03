Дни российской культуры в Беларуси начались с Бреста

Новости Беларуси. В Бресте стартовали Дни российской культуры в Беларуси. Первым в программе стал концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Лундстрема. Также прошло совместное заседание коллегии министерств культуры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к празднованию 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков и юбилею Великой Победы стала одной из основных тем обсуждения. За счет бюджета Союзного государства Беларуси и России в 2024 году продолжится реставрация объектов Брестской крепости. Кроме того, будет поддержано создание там центра патриотического воспитания молодежи. К строительным работам на Кобринском укреплении планируют приступить уже через неделю.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства: Работа по капитальному ремонту, музеефикации и реставрации объектов Брестской крепости в следующем году будет продолжена. Соответствующие средства на это заложены в проекте бюджета. По утверждении бюджета мы сообщим вам, что это серьезные средства. И более того, мы хотим включиться в работу по созданию патриотического центра на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы также поддерживаем с учетом увеличения союзного бюджета на 38 %, что является реализацией позиций поручений президентов наших стран. Также рост мероприятий культурно-гуманитарной, патриотической направленности.

Обсуждались вопросы создания цифровой библиотеки Союзного государства, единая афиша белорусско-российских гастролей, а также развитие кинематографа. Белорусская сторона предложила запустить совместный военно-патриотический кинопроект специально к 80-летию Победы, а российская – и вовсе создать общий план мероприятий к памятной дате.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы гордимся великим подвигом советского народа и солдата, который в неимоверно сложных условиях добыл Великую Победу. И мы сегодня должны говорить, с нашей молодежью особенно, на понятном языке и рассказывать правду о той войне.

Ольга Любимова, министр культуры России:

Очень важно, что и музейное наше сообщество трудится вместе, что экспозиции готовятся вместе. Тем более музейные пространства в Беларуси очень сильно меняются. Очень современные, очень яркие экспозиции, которые очень нравятся и привлекают молодежь.