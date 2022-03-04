Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Тихановской

Новости Беларуси. Новое уголовное дело возбуждено против занесенной в террористический список КГБ Светланы Тихановской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет начинает предварительное расследование по факту размещения в интернете ролика, где подозреваемая призывает к причинению вреда нацбезопасности Беларуси. Видео появилось на YouTube и на площадке мессенджера Telegram.

Сидя за границей, Тихановская снова толкала людей на преступление, побуждая к терроризму и диверсиям, а также измене государству.