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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Тихановской

04 марта 2022 10:46
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Новости Беларуси. Новое уголовное дело возбуждено против занесенной в террористический список КГБ Светланы Тихановской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Тихановской-1

Следственный комитет начинает предварительное расследование по факту размещения в интернете ролика, где подозреваемая призывает к причинению вреда нацбезопасности Беларуси. Видео появилось на YouTube и на площадке мессенджера Telegram.

Сидя за границей, Тихановская снова толкала людей на преступление, побуждая к терроризму и диверсиям, а также измене государству.

# Прокуратура Беларуси # общество # Светлана Тихановская # Фотофакт

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