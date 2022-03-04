Лукашенко: приняв новую Конституцию, мы определили контуры идеологии белорусского государства

Новости Беларуси. Приняв новую Конституцию, белорусы вместе определили контуры идеологии своего государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 марта на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное – мы вместе усилили важнейшие идеи, принципы, цели дальнейшего развития страны. Другими словами, вместе определили контуры идеологии белорусского государства, источником которой и является наш Основной закон.

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