Прямой эфир

Лукашенко: приняв новую Конституцию, мы определили контуры идеологии белорусского государства

04 марта 2022 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приняв новую Конституцию, белорусы вместе определили контуры идеологии своего государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 марта на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное – мы вместе усилили важнейшие идеи, принципы, цели дальнейшего развития страны. Другими словами, вместе определили контуры идеологии белорусского государства, источником которой и является наш Основной закон.

Читайте также:

Лукашенко: «Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство»  

Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные»  

Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днём милиции: «Граждане уверены, что и впредь будут надёжно защищены»

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь усилила охрану воздушных границ
04 марта 2022 08:46

Беларусь усилила охрану воздушных границ

Иван Кубраков: «Самый главный имидж органов внутренних дел – это порядок на наших улицах»
04 марта 2022 08:40

Иван Кубраков: «Самый главный имидж органов внутренних дел – это порядок на наших улицах»

Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днём милиции: «Граждане уверены, что и впредь будут надёжно защищены»
04 марта 2022 08:27

Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днём милиции: «Граждане уверены, что и впредь будут надёжно защищены»