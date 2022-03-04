Художник посвятил картину Олегу Новицкому. Вот реакция космонавта

Новости Беларуси. В Центральном доме офицеров прошла презентация картины военного художника, заслуженного деятеля искусств Беларуси Николая Опиока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз кисть мастера портретного жанра изобразила так называемого воздушного аса. Речь о нашем земляке, Герое Российской Федерации космонавте Олеге Новицком.

Именно он стал вдохновением для рождения картины, которую Николай Афанасьевич писал на протяжение двух лет. Он наконец явил миру свое новое творение, которое смог оценить и сам герой живописного полотна под одноименным названием «Олег Новицкий. Репортаж из космоса».

Олег Новицкий, космонавт:

Мне не то что приятно – и почетно. Каждый свой полет я брал с собой государственный флаг своей родной земли, Беларуси, и от него получал какую-то поддержку. Поэтому получать поздравления или работать на благо республики и людей – это очень приятно.