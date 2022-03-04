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Художник посвятил картину Олегу Новицкому. Вот реакция космонавта

04 марта 2022 10:51
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Новости Беларуси. В Центральном доме офицеров прошла презентация картины военного художника, заслуженного деятеля искусств Беларуси Николая Опиока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художник посвятил картину Олегу Новицкому. Вот реакция космонавта-1

На этот раз кисть мастера портретного жанра изобразила так называемого воздушного аса. Речь о нашем земляке, Герое Российской Федерации космонавте Олеге Новицком.

Художник посвятил картину Олегу Новицкому. Вот реакция космонавта-4

Именно он стал вдохновением для рождения картины, которую Николай Афанасьевич писал на протяжение двух лет. Он наконец явил миру свое новое творение, которое смог оценить и сам герой живописного полотна под одноименным названием «Олег Новицкий. Репортаж из космоса».

Художник посвятил картину Олегу Новицкому. Вот реакция космонавта-7

Олег Новицкий, космонавт:
Мне не то что приятно и почетно. Каждый свой полет я брал с собой государственный флаг своей родной земли, Беларуси, и от него получал какую-то поддержку. Поэтому получать поздравления или работать на благо республики и людей это очень приятно.

Художник посвятил картину Олегу Новицкому. Вот реакция космонавта-10

Космонавт с удовольствием пообщался с художниками и сотрудниками Центрального дома офицеров и в благодарность оставил автограф на посвященной ему картине.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Николай Опиок # Фотофакт

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