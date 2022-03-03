Лукашенко: нас хотят затолкать в войну в Украине, чтобы мы оголили наши границы. А потом с нами разберутся быстро

В зале – почти 40 человек, от настоящих полковников и генералов до хрупких, но известных актрис и певиц. Здесь многодетные матери, которые выглядят как настоящие артистки, а ведь на их хрупких, а порой и не совсем хрупких, плечах помимо работы лежат заботы о семье и детях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я смотрю на этих наших самых-самых молодых, юных и самых уважаемых в стране девчонок. Ну разве скажешь, что у них вообще есть дети? Стройные, красивые, устремленные в будущее, потому что есть дети – вот с кого нам надо брать пример.

Времена непростые. Вы видите: со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить, на злобу, коль военные здесь, можно сказать. Мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие каналы, письма, которые вам присылают, прочитали – и забыли. Вы должны знать, что самое ценное для меня как Президента – это вы и ваши дети. Я знаю, что такое дети. Знаю, что у каждого из вас есть детишки, у кого нет – будут, это не проблема. Я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране под мирным, светлым небом.

Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну в Украине. Специально, чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них – разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020 года – а вдруг устоят, выстоят и так далее. Мы разгадали их замыслы, и не просто разгадали: мы имеем достаточно для этого информации.