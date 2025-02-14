Лукашенко рассказали о новых разработках «Интеграла»: вы будете востребованы!
Современный мир сегодня невозможно представить без крошечных чипов, которые во многом улучшают нашу жизнь. Делают ее удобнее, эффективнее и даже безопаснее. Ведь передовые технологии – неотъемлемая часть обороноспособности страны, ее суверенитета и независимости. Это отметил Александр Лукашенко, проводя 14 февраля совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в стенах «Интеграла», где главе государства доложили о перспективах развития холдинга.
Стран с высокими компетенциями в мире не так много. Беларусь – одна из немногих, кто обладает разработками мирового уровня. Этот опыт необходимо масштабировать и развивать достаточно быстрыми темпами. Конкуренты не спят.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Продукция, которая выпускается нашими белорусскими производствами, достаточно конкурентна, востребована. И по качеству, и по цене она не уступает, наоборот, по отдельным позициям соответствует всем мировым требованиям и является серьезным конкурентом.
У «Интеграла» к работе комплексный подход: начиная от научной разработки и проектирования микроэлектроники до изготовления сложнотехнических изделий и сопровождения конечной продукции.
Андрей Буйневич, генеральный директор ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:
Главный инженер в нашем холдинге – женщина. Очень талантливая!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Видно по глазам! Ты же не ревнуешь талантливых людей? Их надо поддерживать!
– Нет, мы поддерживаем.
– У нас некоторые стараются, если ты талантливый – чтобы там где-то был, пониже.
– Мы талантливых подтягиваем, даем возможность развиваться.
В лаборатории два основных направления, по которым мы развиваемся. Это силовые приборы на новом для нас материале и приборы для телевизионной техники, так называемые микробарометры, задача которых – цифровой сигнал переделать в электрический, чтобы мы могли видеть изображение на экране.
Это как раз оборудование, которого нет в серийке. Называется «Взрывная литография» – это микровзрывом, а не привычными для нас химическими реакциями, будь то плазмохимические или просто химические.
Александр Лукашенко:
Но это лабораторные условия?
Андрей Буйневич:
Да.
– Позволяет делать малую серию.
Александр Лукашенко:
В крупном масштабе вы еще это не делаете?
Андрей Буйневич:
Нет. Вы спрашивали по поводу размера, топологического размера – нанометрами. Для себя ставим задачу выпустить первый прибор с топологическими нормами 90 нанометров. Задача крайне сложная, но мы видим, как ее выполнить.
Александр Лукашенко:
Вы будете опять стремиться к этим 2-3-7 нанометрам или нет?
Андрей Буйневич:
Нет, на этом мы остановимся. Мы будем расширять линейку и присутствие на этом рынке.
Александр Лукашенко:
Спрос есть – значит, будете расширять. Тем более жизнь такая сейчас подлая, без этого не обойтись. Поэтому вы будете востребованы.