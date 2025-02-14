Лукашенко рассказали о новых разработках «Интеграла»: вы будете востребованы!

Современный мир сегодня невозможно представить без крошечных чипов, которые во многом улучшают нашу жизнь. Делают ее удобнее, эффективнее и даже безопаснее. Ведь передовые технологии – неотъемлемая часть обороноспособности страны, ее суверенитета и независимости. Это отметил Александр Лукашенко, проводя 14 февраля совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в стенах «Интеграла», где главе государства доложили о перспективах развития холдинга.

Стран с высокими компетенциями в мире не так много. Беларусь – одна из немногих, кто обладает разработками мирового уровня. Этот опыт необходимо масштабировать и развивать достаточно быстрыми темпами. Конкуренты не спят.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: Продукция, которая выпускается нашими белорусскими производствами, достаточно конкурентна, востребована. И по качеству, и по цене она не уступает, наоборот, по отдельным позициям соответствует всем мировым требованиям и является серьезным конкурентом.

У «Интеграла» к работе комплексный подход: начиная от научной разработки и проектирования микроэлектроники до изготовления сложнотехнических изделий и сопровождения конечной продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Видно по глазам! Ты же не ревнуешь талантливых людей? Их надо поддерживать! – Нет, мы поддерживаем. – У нас некоторые стараются, если ты талантливый – чтобы там где-то был, пониже. – Мы талантливых подтягиваем, даем возможность развиваться.

В лаборатории два основных направления, по которым мы развиваемся. Это силовые приборы на новом для нас материале и приборы для телевизионной техники, так называемые микробарометры, задача которых – цифровой сигнал переделать в электрический, чтобы мы могли видеть изображение на экране.

Это как раз оборудование, которого нет в серийке. Называется «Взрывная литография» – это микровзрывом, а не привычными для нас химическими реакциями, будь то плазмохимические или просто химические.

Александр Лукашенко:

Но это лабораторные условия?

Андрей Буйневич:

Да.

– Позволяет делать малую серию.

Александр Лукашенко:

В крупном масштабе вы еще это не делаете?

Андрей Буйневич:

Нет. Вы спрашивали по поводу размера, топологического размера – нанометрами. Для себя ставим задачу выпустить первый прибор с топологическими нормами 90 нанометров. Задача крайне сложная, но мы видим, как ее выполнить.

Александр Лукашенко:

Вы будете опять стремиться к этим 2-3-7 нанометрам или нет?

Андрей Буйневич:

Нет, на этом мы остановимся. Мы будем расширять линейку и присутствие на этом рынке.

Александр Лукашенко:

Спрос есть – значит, будете расширять. Тем более жизнь такая сейчас подлая, без этого не обойтись. Поэтому вы будете востребованы.