Алёна Родовская: «Почему сносят памятники в Украине, Европе, кому они мешают? Для кого это важно?»

Война никогда не бывает хорошей. Всегда приходится выбирать между плохой войной и наихудшей. Так поступают сегодня Европа и Америка. Если бы они хотели мира, то не отправляли бы оружие в Украину. За какой мир они воюют?

Алена Родовская, СТВ: Вчера мы вспоминали одесскую Хатынь. Сегодня Радуница. Память о человеке живет, пока мы помним, пока ухаживаем за могилками. Сколько в нашей стране памятников неизвестному солдату и сколько братских могил? И к ним люди несут цветы. Почему сносят памятники в Украине, Европе, кому они мешают? Для кого это важно? Почему уничтожаются памятники героев, кто освобождал эти страны от фашистов? Что происходит с миром?

Новости Беларуси. Алена Родовская о сносе памятников, западной пропаганде и ее способах, а также о тех, кто становятся марионетками информационной войны.

Алена Родовская:

Через пару дней мы будем отмечать День печати, радио и телевидения, чествовать лучших авторов и много-много говорить о белорусской журналистике в эфире.

Закон информационной войны. То, что не считается твоим оружием, является оружием врага. В информационные центры по ведению войн на Западе вложены огромные деньги. В ход идет все: от легенды до способов распространения фейков. Да чего говорить, сидя в Польше, несколько человек манипулировали сознанием белорусов и координировали протесты в 2020-м. Они с легкостью превращали людей в послушных марионеток. А те тысячи людей, кто вышел на протесты, хотели чувствовать одобрение от абсолютно незнакомых людей – «ты хороший, ты с нами, выйди на улицу, и мы похвалим тебя, уволься из СМИ, и мы снова будем считать тебя человеком».

Беларуси не впервые перевоспитывать подлецов. У нас рука набита. Наша сила – в правде. Кого мы там травмируем резкой пропагандой? Представьте, если бы в Великую Отечественную войну Сталин сказал: товарищи, мы сдаемся. Как бы это подействовало на советский народ? И если бы 23 августа Президент не вышел бы с автоматом, тем самым показав, что он будет до конца бороться за свою страну. Наш белорусский народ осознал, в какой реальности мы будем жить. К счастью, вся эта западная пропаганда не работает против тех, кто и так прекрасно знает, что он, кто он и зачем.

Алена Родовская:

Ну а я поздравляю с наступающим Днем печати, радио и телевидения. Ну и с наступающим Днем Победы!