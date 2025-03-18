Лукашенко: «Мы обещали народу!» Что Президент спросил с премьер-министра?

Внешняя политика и экономика – так в двух словах можно очертить обширный перечень тем, которые 18 марта обсуждали во Дворце Независимости. Президент принял с докладами премьер-министра Александра Турчина и главу внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из наиболее актуального – формирование союзного рынка нефти и газа. Александр Лукашенко, общаясь с главой правительства, раскрыл некоторые детали недавнего визита в Россию. Не обошли стороной и внутреннюю повестку: инфляция, формула ценообразования и, конечно, главный страновой критерий – ВВП. Здесь важно сохранить крейсерскую скорость. Высока планка задач и на внешнем контуре. Работа на площадке ЕАЭС с учетом председательства Минска в 2025 году, отношения с Китаем и проработка предстоящих визитов главы государства – об этом с главой МИДа. Кроме того, Президент анонсировал большой разговор с послами. Евгений Пустовой об итогах этого вторника.

– Ты уже освоился?

– Можно сказать так.

– Ну а что осваиваться? Коридоры все знаешь, кабинеты знаешь. В кабинете Первого недавно назначенный премьер-министр. С коридорами правительства Александр Турчин знаком хорошо. До губернаторского кресла был первым вице-премьером – курировал вопросы экономики. Сегодня во Дворце Независимости звучат цифры и прогнозы. Премьер доложил Президенту о текущей ситуации в экономике и обозначил точки роста в Программе социально-экономического развития страны на будущую пятилетку. Предложения глава государства одобрил. Назначая Александра Турчина на должность премьер-министра, Президент дал ряд поручений. В том числе выработать формулу справедливого ценообразования. Цена вопроса – обеспечение социальных стандартов жизни каждого белоруса. Для Первого вопрос номер один. Читайте здесь.

До 1 апреля правительство Турчина должно представить концепцию формирования цены. Причем для премьера близка не только позиция экономического блока, но и производителей. Весьма кстати руководящий опыт на посту губернатора Минской области. Чтобы топ-управленцы не отрывались от земли, а знали проблемы регионов, эта кадровая концепция рокировок Александра Лукашенко. Без шоковых решений – стиль работы нынешнего состава правительства. Какие задачи стоят перед правительством в 2025 году? Рассказал Турчин после разговора с Президентом. Смена правительства и обсуждение вопросов экономического блока всегда подогревают слухи об эмиссии денег. Премьер Турчин в этом вопросе занимает осторожную позицию и разочаровал заморских оппонентов – включать печатный станок в Беларуси не будут. Подробности.

Через призму экономики Президент оценил и прошедший визит в Россию. Участие наших предприятий в госпрограммах и совместные проекты по производству в области интеллектуальных продуктов. Читайте здесь. Союз Беларуси и России в авангарде равноправной интеграции. В современном мире как раз запрос на такие справедливые отношения. После ратификации 28 интеграционных программ тема энергоресурсов является самой острой в союзном диспуте: но это очередной шаг, который необходимо сделать. Глава государства дал четкий месседж, выступая перед политическими элитами России в Совете Федерации. Подробности.

Открытая белорусская экономика чувствительна к колебаниям на российском рынке. Высокие процентные ставки у соседей влияют на активность покупок нашей техники. Здесь одна из основных задач – диверсификация нашего экспорта. Эту тему Президент поднял во время доклада министра иностранных дел. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ряд азиатских стран, которые мне предстоит посетить, и они очень важные. Насколько мы тут сейчас имеем какую-то картину? Очень важно иметь представление, как мы будем двигаться с Китайской Народной Республикой. Это, по-моему, Директива № 9. Мы там очень четко определялись, что нам надо сделать. Ближний Восток, Африка… Мы об этом много говорили. Но самое главное – это дорожные карты.

Экспортная многовекторность – это поиск золотого сечения для нашей экономики, исходя из этого мы сотрудничаем с Китаем, государствами Ближнего Востока и Африки. Отдельное и традиционное направление работы – Евразийский экономический союз. В текущем году мы председательствуем в этом интеграционном объединении. Минск готовится принимать саммит ЕАЭС. Наши инициативы, как и в других направлениях, должны улучшить механизмы сотрудничества. Проработка визитов, встреча с послами и саммит ЕАЭС – Лукашенко принял с докладом главу МИД. Оптимальный подход – это экономическая доминанта в деятельности дипломатического корпуса. Президент планирует провести совещание с белорусскими послами.